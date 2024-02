"Notruf Hafenkante": Unfall oder versuchter Mord? Schuss stellt Melanie und Mattes vor Rätsel

Hamburg - Ausgerechnet während Jörn Wollenbergers (gespielt von Harald Maack , 68) allerletzter Schicht, geraten die Ermittler des PK 21 an einen besonders verzwickten Fall und scheinen "Wolles" Abschied ganz vergessen zu haben. Die neue Folge von Notruf Hafenkante "Im Netz der Lügen" läuft am heutigen Donnerstag im TV .

Etwa Max Klein (Rony Herman, 34), der die Firma verkaufen will und sichtlich unter einem Aggressionsproblem leidet oder doch der Chefin, die ihr Start-up an die Börse bringen will? Und welche Rolle spielen die IT-Leiterin Sarah Roth (Lara Feith, 29) und Simon Petrovic (Sebastian Schneider, 33)?

Im Fall "Wolle und Feines" war Wolles (Harald Maack, 68) letzter großer Einsatz für die Hafenkante.

Während all dem Trubel packt Wolle traurig seine Sachen zusammen, niemand scheint sich für seinen letzten Tag zu interessieren.

Als dann sein letzter Feierabend anbricht und er mit seinen Kollegen noch etwas trinken will, ist keiner mehr da – Großeinsatz am Hamburger Hauptbahnhof.

Nur Polizeioberrat Wolf Haller (Hannes Hellmann, 69) verabschiedet sich mit den Worten "Tschüss, Wolle!". Beim Gang durch die Tür kommen dem Rentner in spe dann die Tränen, die nur noch mehr werden, als er sieht, was an der Kehrwiederspitze – seinem beruflichen Zuhause für so viele Jahre – auf ihn wartet.

All seine Kollegen stehen Spalier und jubeln ihrem langjährigen Kollegen zu. Passend zu seinem Spitznamen kriegt er auch noch ein Wollschal geschenkt, von dem jeder Kollege ein Stück gestrickt hat.

"Ich empfehle, eine Packung Taschentücher zu kaufen", hatte "Wolle"-Darsteller Harald Maack schon vor zwei Wochen für seinen Abschied nach 17 Jahren bei der Hafenkante angekündigt.

Die neuen Folgen von "Notruf Hafenkante" laufen immer donnerstags um 19.25 Uhr im ZDF und auf Abruf in der Mediathek.