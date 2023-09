Ärger bei "Princess Charming": Kandidatin schummelt sich zum Einzel-Date

Für Nachzüglerin Elsa (24, v.l.), Lili (29, l.) und Melanie (28) geht es zunächst auf Schatzsuche. © RTL

Nach dem überraschenden Einzug von Elsa (24) in Folge 4 haben sich die Wogen noch immer nicht ganz geglättet.

Und prompt wird die Nachzüglerin auch schon zum nächsten Gruppendate mit Aysun (23), Melanie (28) und Lili (29) eingeladen. Dabei machen sich die KandidatInnen auf eine Reise in Madleens (23) Vergangenheit: Bei einer Schatzsuche müssen sie Quizfragen über die Princess beantworten.

Etwa: Wie viele Beziehungen hatte Madleen bereits? Die Antwort: zwei. Dabei schummelt sich Elsa ganz offensiv durch das Quiz, was bei den anderen Kandidatinnen natürlich für Unmut sorgt. "Das ist überhaupt nicht fair", motzt etwa Aysun später im Interview. Doch Elsa ist sich keiner Schuld bewusst: "Tut mir leid, aber ich bin hier für Madleen", lautet ihre Erklärung.

Und auch die Princess drückt in diesem Fall einfach mal ein Auge zu: "Also eigentlich finde ich Schummeln nicht gut, aber auf der anderen Seite weiß Elsa, was sie will und tut halt was dafür." Und somit darf sich die 24-Jährige schließlich über den Hauptgewinn - ein Einzelgespräch mit der Princess - freuen.

Dabei wird dann auch deutlich, weshalb sich beide Frauen gerne auf die Trickserei eingelassen haben: Denn Madleen und Elsa können die Finger nicht voneinander lassen. "Das war der erste Kuss, wo ich das in meinem Bauch gespürt habe", erklärt Madleen anschließend.

Und auch nach ihrer Rückkehr in die Villa schummelt sich Elsa durch das Verhör ihrer KonkurrentInnen. Ein Kuss sei nicht gefallen, behauptet sie kurzerhand.