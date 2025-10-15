"Promi Big Brother": Ganze Gruppe gegen Désirée und Glööckler! "Was habt ihr da gemacht?"
Köln - Tag neun bei Promi Big Brother: Désirée Nick (69) und Harald Glööckler (60) sollen für die Bewohner einkaufen und scheitern gnadenlos. Werden sie dafür von ihren Mitstreitern bestraft?
19,50 Euro stehen den beiden für einen Einkauf zur Verfügung, um ihren Korb in Aaron Troschkes (36) Kiosk zu füllen. Allerdings müssen sich die beiden beim Aussuchen der Produkte abwechseln.
Und natürlich gilt es, wie immer, die Obergrenze nicht zu durchbrechen, sonst geht der gesamte Einkauf flöten und die Bewohner stehen am Ende mit gar nichts da.
Harald will clever sein und versucht, sich schon im Laden zu orientieren, bevor der Countdown überhaupt losgeht. Dafür wird er von Aaron zurechtgewiesen.
Am Ende leisten sich die beiden "Shopping-Queens" einen glorreichen Fail: Ihr Einkauf hat gerade einmal einen Wert von 8,28 Euro.
Klar, dass das zu reichlich Frust unter den Rohbau-Bewohnern führt: "Die Ausbeute ist mau", beklagt Paco Herb (29) gegenüber Karina2you (47). Allerdings bringt niemand den Mut auf, das Wort gegenüber den beiden Grazien zu erheben.
Frust bei den Bewohnern: SatansBratan Erik macht gegen Désirée und Harald mobil
"Wir hatten eine ganz schwierige Aufgabe, wir mussten ja wie bei einer Staffel abklatschen. Dieses Laufen und Abklatschen, das kostet Zeit", verteidigt sich La Nick. 20 Euro hätte man in der Kürze der Zeit sowieso nicht ausgeben können, betont sie.
Und auch der Glööckler ist sich keiner Schuld bewusst. "Es ist vorbei. Wir hätten beide Kosmetik nehmen können. Haben wir nicht gemacht. Jetzt ist es so!", setzt er der dem Ganzen ein Ende. "Wir werden alle satt!", zeigt sich Achim Petry (51) stellvertretend für die anderen Bewohner letztendlich versöhnlich.
Derweil werden in der Musterwohnung andere Töne angeschlagen. Besonders SatansBratan Erik (25) stößt es sauer auf, dass niemand den beiden die Meinung geigt - wohlgemerkt, während er sich genüsslich den Wanst vollstopft.
"Und alle sagen, das passt schon. Nein, da muss man sagen: Was habt ihr da gemacht? Irgendwie sagt man denen nix. Man müsste mal in der Gruppe das Thema gemeinsam ansprechen", schlägt er vor. Na, wenn sich da mal nicht ein Donnerwetter über Désirée und Harald zusammenbraut ...
"Promi Big Brother" läuft täglich auf SAT.1 - montags und dienstags ab 20.15 Uhr, mittwochs bis sonntags ab 22.30 Uhr. Auf Joyn gibt es einen 24-Stunden-Livestream.
