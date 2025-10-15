"Promi Big Brother": Ganze Gruppe gegen Désirée und Glööckler! "Was habt ihr da gemacht?"

Köln - Tag neun bei Promi Big Brother : Désirée Nick (69) und Harald Glööckler (60) sollen für die Bewohner einkaufen und scheitern gnadenlos. Werden sie dafür von ihren Mitstreitern bestraft?

Harald Glööckler (60, l.) und Désirée Nick (69) sollen den Einkauf im Kiosk von Aaron Troschke (36) erledigen. © Joyn

19,50 Euro stehen den beiden für einen Einkauf zur Verfügung, um ihren Korb in Aaron Troschkes (36) Kiosk zu füllen. Allerdings müssen sich die beiden beim Aussuchen der Produkte abwechseln.

Und natürlich gilt es, wie immer, die Obergrenze nicht zu durchbrechen, sonst geht der gesamte Einkauf flöten und die Bewohner stehen am Ende mit gar nichts da.

Harald will clever sein und versucht, sich schon im Laden zu orientieren, bevor der Countdown überhaupt losgeht. Dafür wird er von Aaron zurechtgewiesen.

Am Ende leisten sich die beiden "Shopping-Queens" einen glorreichen Fail: Ihr Einkauf hat gerade einmal einen Wert von 8,28 Euro.

Klar, dass das zu reichlich Frust unter den Rohbau-Bewohnern führt: "Die Ausbeute ist mau", beklagt Paco Herb (29) gegenüber Karina2you (47). Allerdings bringt niemand den Mut auf, das Wort gegenüber den beiden Grazien zu erheben.