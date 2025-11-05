Sex in Reality-Show, während Konkurrenz danebenliegt: "Absolutes No-Go!"

Eine überraschende Rückkehr mischt den "Promihof" in den Folgen 9 und 10 auf. Außerdem gibt es eine Disqualifikation und - natürlich - auch wieder Sex.

Von Nico Zeißler

Sandra Sicora (33) ist zurück - für 10.000 Euro. © RTLZWEI Sandra Sicora (33) ist zurück! Der als Erste aus der RTLZWEI-Show gekickte Reality-Star kauft sich für 10.000 Euro wieder ein. "Das ist es mir wert und auch egal, was die anderen davon halten." Emma Fernlund (24) hält nicht viel davon: "Wie dumm ist die? Raus, aber direkt. Geld ausgeben, um wieder reinzukommen - gib doch dein eigenes Geld aus!" Paco Herb (30) konfrontiert ihre Widersacherin face to face: "Du kannst doch nicht 10.000 Euro von meinem Jackpot ausgeben. Du fliegst direkt wieder raus!" TV & Shows Was dieser Hund macht, wenn er sich unbeobachtet fühlt, lässt Martin Rütter laut auflachen Sauer ist Paco auch auf Emma und Tim Kühnel (28), die nachts offensichtlich Sex im großen Schlafsaal hatten - direkt neben dem 30-Jährigen. "Sex in einer Game-Show ist ein absolutes No-Go", findet er.

Während sich Emma Fernlund (24) und Tim Kühnel (28) im Bett vergnügen, läuft seine Knutsch-Ex Ina Kina (30, l.) durchs Zimmer. © RTLZWEI

Private Reitstunde auf dem Promihof. © RTLZWEI

Geknutscht wird natürlich auch. © RTLZWEI

Der Promihof (RTLZWEI): Giulia Siegel legt sich mit "Muddern" an

Chelsea Montgomery aka "Muddern" (28) soll ein Spiel verraten haben. Dafür wird sie disqualifiziert. © RTLZWEI Giulia Siegel (50) geht ein Licht auf. Sie hat Chelsea Montgomery aka "Muddern" (28) im Gespräch mit Aurelia Lamprecht (29) und Alessandra Riili (25) belauscht. Die Berlinerin hatte ihren Mitstreiterinnen gesagt: "Am Ende ist es immer dieses Hin und Her, was einen so kaputtmacht." Jetzt checkt sie: "Sie hat ihnen verraten, wie das geht." Gemeint ist ein Spiel mit einem Boot im Teich. "Das ist dreckig und kein Fairplay", findet sie im Monolog mit "Thüringer Klöße"-Fritz Wagner (26). Und tratscht ihre Vermutung auch bei den anderen weiter: "Die hat dem anderen Team das Spiel hier am Tisch erklärt!" Emma Fernlund (24) ist fassungslos: "Wenn das so ist: tschüss!" TV & Shows Kinder im Burnout: Ist die junge Generation zu stark mit Problemen belastet? Giulia stellt Chelsea vor versammelter Mannschaft an den Pranger. "Für eine Sache, die du nicht weißt", beschwert sich die 28-Jährige bei der DJane. Und was sagt die involvierte Aurelia? "Falls sie es erklärt hat: Ich hab es nicht gerafft." Nützt alles nichts, Muddern wird disqualifiziert, muss den Promihof sofort verlassen.

Sauer wegen fehlendem Fairplay: Giulia Siegel (50). © RTLZWEI