Ex genervt von Dauer-Fremdgänger: "Kann es ein Format geben, in der keine Frau dabei ist, mit der du was hattest?"

Südafrika - Weil es schon mit vier Ex-Paaren laut war, wird es in der dritten Folge von " Prominent getrennt " jetzt noch lauter: In die Villa der Verflossenen ziehen vier weitere ehemalige Pärchen ein, darunter Skandal-Couple Vivien und Mou. Zweimal stellten sie ihre Beziehung im TV auf die Probe und scheiterten kläglich. Mehrfach war der 27-Jährige fremdgegangen und hinterging seine Ex am laufenden Band – auch diesmal hat sich nichts geändert.

Da ahnt Vivien (27) noch nicht, dass Mou (27) ihr in der Villa gesteht, sie wieder mal betrogen zu haben. © RTL

"Wenn ich an ihn denke, könnte ich einfach kotzen", ist Vivien auf ihren Verflossenen nicht gut zu sprechen. Und das aus gutem Grund: Bei "Temptation Island" musste die 27-Jährige vor laufender Kamera erfahren, dass Mou sie in der Beziehung mit einer Verführerin betrogen hatte.

Die Erzieherin verzieh ihm, es folgte überraschend die Verlobung. Nach "Ex On The Beach" dann der nächste Tiefpunkt: Der Niedersachse gestand, einen Dreier gehabt zu haben. Statt Schluss zu machen, blieb Vivien bei dem Fremdgeher – nur, um später von ihm verlassen zu werden, weil sie eine Auswanderung nach Texas zu seiner Familie ablehnte.

Doch in der Villa warten weitere unerfreuliche Neuigkeiten auf die Single-Lady: Als Vanessa Brahimi (29) einzieht, quält Mou plötzlich sein schlechtes Gewissen. Seiner Ex beichtet er, dass auch zwischen ihnen mal etwas lief.

Und das ausgerechnet in der Zeit, als Mou und seine Ex offenbar noch ein Paar waren. "Kann es mal ein Format geben, in der keine Frau dabei ist, mit der du was hattest?", reagiert Vivien berechtigterweise genervt.