Edith Stehfest zerstört Show-Inventar: "Verdammte Scheiße, hör doch mal auf"
Thailand - Die Rückkehr von Edith Stehfest (30) zu "Promis unter Palmen" führt - wenig überraschend - zu neuen Dynamiken und einem handfesten Zoff, bei dem die Sängerin Show-Inventar zerstört.
Kevin Wolter (38) leitet den Ausraster der Ex von Eric Stehfest (36) am Esstisch ein: "Edith, es wäre super, wenn du dein Zeug auch wieder wegräumst. Du kannst doch einfach mitdenken!"
Sehr wohl denke sie sehr viel mit, entgegnet die zweifache Mutter. Und kriegt den Konter des Fitness-Influencers: "Aber anscheinend ja nicht genug. Es war gestern so und es war heute ja schon wieder so."
Edith rechtfertigt ihr Fehlverhalten mit ihrer ADHS-Erkrankung: "Alter, ich mache das nicht mit Absicht!" Kevin: "Ich hab auch ADHS - trotzdem krieg' ich's gebacken. Hab dich einfach unter Kontrolle in deinem Kopf. Du bist nichts Besonderes, Edith!"
Das bringt den Promi auf die Palme. "Es reicht", brüllt die gebürtige Leipzigerin und zerschlägt ihren Keramikteller auf dem Tisch. "Verdammte Scheiße, hör doch mal auf, mich weiter so kaputtzumachen. Ich mache das doch nicht, weil ich irgendwas mit Absicht mache!"
Kevin lacht Edith aus: "Was ist das denn? Brauchst du Aufmerksamkeit gerade?"
Promis unter Palmen (SAT.1): Gina-Lisa Lohfink baut Edith Stehfest auf
Der Berliner kommt zur Erkenntnis: "Die hat 'nen echten Schaden, die checkt's nicht. Keine Ahnung, was bei der nicht richtig im Kopf ist."
Denn man müsse "andauernd irgendwas wegwerfen, weil Edith es liegen lässt. Das ist für die Gemeinschaft nicht fair."
Edith fühlt sich in der Opferrolle und in die Ecke gedrängt: "Das macht einfach richtig Spaß, wenn Männer über zwei Meter ihre Stimme gegen eine Frau erheben, das ist richtig cool und männlich."
Gina-Lisa Lohfink (39), die selbst unter starkem ADHS leide, wolle der mit Knutschfleck zurückgekehrten Stehfest nun helfen. "Wenn da irgendwas ist, ich räum's einfach mit auf, dass das nicht auf dich zurückfällt."
Die neuen Folgen "Promis unter Palmen" seht Ihr ab sofort immer montags bei Joyn PLUS+. Episode 5 läuft am kommenden Montag, um 20.15 Uhr, bei SAT.1.
Titelfoto: Joyn