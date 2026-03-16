Edith Stehfest zerstört Show-Inventar: "Verdammte Scheiße, hör doch mal auf"

Thailand - Die Rückkehr von Edith Stehfest (30) zu " Promis unter Palmen " führt - wenig überraschend - zu neuen Dynamiken und einem handfesten Zoff, bei dem die Sängerin Show-Inventar zerstört.

Fühlt sich missverstanden: Edith Stehfest (30). © Joyn

Kevin Wolter (38) leitet den Ausraster der Ex von Eric Stehfest (36) am Esstisch ein: "Edith, es wäre super, wenn du dein Zeug auch wieder wegräumst. Du kannst doch einfach mitdenken!"

Sehr wohl denke sie sehr viel mit, entgegnet die zweifache Mutter. Und kriegt den Konter des Fitness-Influencers: "Aber anscheinend ja nicht genug. Es war gestern so und es war heute ja schon wieder so."

Edith rechtfertigt ihr Fehlverhalten mit ihrer ADHS-Erkrankung: "Alter, ich mache das nicht mit Absicht!" Kevin: "Ich hab auch ADHS - trotzdem krieg' ich's gebacken. Hab dich einfach unter Kontrolle in deinem Kopf. Du bist nichts Besonderes, Edith!"

Das bringt den Promi auf die Palme. "Es reicht", brüllt die gebürtige Leipzigerin und zerschlägt ihren Keramikteller auf dem Tisch. "Verdammte Scheiße, hör doch mal auf, mich weiter so kaputtzumachen. Ich mache das doch nicht, weil ich irgendwas mit Absicht mache!"

Kevin lacht Edith aus: "Was ist das denn? Brauchst du Aufmerksamkeit gerade?"