Baby-News bei Reality-Star? "Haben nicht verhütet, kann also sein"

Peru - Wer " Temptation Island VIP " verfolgt hat, weiß, wie schmutzig die Trennung zwischen Brenda Brinkmann (22) und Laurenz Pesch (24) abgelaufen ist. Bei " Reality Backpackers " treffen die beiden wieder aufeinander - jedoch diesmal nicht als Paar. Trotz Liebes-Aus ist vieles noch unausgesprochen. Eine Nachricht lässt insbesondere Laurenz wieder hoffen.

Laurenz Peschel (24) könnte sich mit dem Gedanken, bald Vater zu werden, durchaus anfreunden. © Joyn

Während Brenda gut gelaunt mit ihrem Wander-Partner Daymian Weiß (21) durch das peruanische Gebirge schlendert, hängt ihr Ex noch an der Vergangenheit.

Im Gespräch mit Mitstreiterin Kate Merlan (38) offenbart der 24-Jährige, dass er trotz des Rosenkriegs und der Fremdgehgerüchte noch Gefühle für seine Verflossene hegt. "Brenda ist in meinem Kopf, egal was ich mache", offenbart Laurenz seine Gefühlswelt.

Später am Abend wird es noch intensiver. Als der Backpacker (widerwillig) das Zelt für sich und seine Teampartnerin vorbereitet, kommt plötzlich ein Schamane vorbei und hat einige pikante Nachrichten in petto.

Während Kate sich beim Ritual gänzlich heraushält, wirkt Laurenz äußerst interessiert. Und das sollte er auch, denn der geheimnisvolle Peruaner prophezeit ihm die baldige Vaterschaft: "Du wirst ein Baby bekommen, und es wird ein Junge. Es ist fast so weit."

Ganz unrealistisch ist die Vorstellung für den Kölner jedenfalls nicht: "In der letzten Zeit, in der wir [Brenda und er, Anm. d. Redaktion] noch was gemeinsam hatten, haben wir nicht verhütet. Und wenn der Schamane jetzt sagt, es ist ein Junge unterwegs, kann das also sein."