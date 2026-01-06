 1.341

Baby-News bei Reality-Star? "Haben nicht verhütet, kann also sein"

In Folge 9 von Reality Backpackers prophezeit ein Schamane Laurenz Pesch, dass er bald Vater wird. Für den Reality-Star scheint das nicht ganz unrealistisch.

Von Karolin Wiltgrupp

Peru - Wer "Temptation Island VIP" verfolgt hat, weiß, wie schmutzig die Trennung zwischen Brenda Brinkmann (22) und Laurenz Pesch (24) abgelaufen ist. Bei "Reality Backpackers" treffen die beiden wieder aufeinander - jedoch diesmal nicht als Paar. Trotz Liebes-Aus ist vieles noch unausgesprochen. Eine Nachricht lässt insbesondere Laurenz wieder hoffen.

Laurenz Peschel (24) könnte sich mit dem Gedanken, bald Vater zu werden, durchaus anfreunden.  © Joyn

Während Brenda gut gelaunt mit ihrem Wander-Partner Daymian Weiß (21) durch das peruanische Gebirge schlendert, hängt ihr Ex noch an der Vergangenheit.

Im Gespräch mit Mitstreiterin Kate Merlan (38) offenbart der 24-Jährige, dass er trotz des Rosenkriegs und der Fremdgehgerüchte noch Gefühle für seine Verflossene hegt. "Brenda ist in meinem Kopf, egal was ich mache", offenbart Laurenz seine Gefühlswelt.

Später am Abend wird es noch intensiver. Als der Backpacker (widerwillig) das Zelt für sich und seine Teampartnerin vorbereitet, kommt plötzlich ein Schamane vorbei und hat einige pikante Nachrichten in petto.

Während Kate sich beim Ritual gänzlich heraushält, wirkt Laurenz äußerst interessiert. Und das sollte er auch, denn der geheimnisvolle Peruaner prophezeit ihm die baldige Vaterschaft: "Du wirst ein Baby bekommen, und es wird ein Junge. Es ist fast so weit."

Ganz unrealistisch ist die Vorstellung für den Kölner jedenfalls nicht: "In der letzten Zeit, in der wir [Brenda und er, Anm. d. Redaktion] noch was gemeinsam hatten, haben wir nicht verhütet. Und wenn der Schamane jetzt sagt, es ist ein Junge unterwegs, kann das also sein."

Brenda (22) hat keinen Bock auf ihren Ex.  © Joyn

Reality Backpackers: Zwischen Brenda und Laurenz knallt's

Elsa Latifaj (20) ätzt gegen Brenda.  © Joyn

In der Stadt Cusco steht ein kurzes Treffen mit allen Reality Backpackern bevor. Von Laurenz' romantischen Gedanken über eine mögliche Familiengründung ahnt Brenda nichts. Stattdessen sorgt sie sich um eine erneute Zusammenkunft mit ihrem Ex und hat so gar keinen Bock darauf.

Als sich die anderen mit einer herzlichen Umarmung begrüßen, geht die 22-Jährige insbesondere bei Laurenz auf Ignoranz-Kurs. "Was erwartet der von mir?", ätzt sie.

Laurenz dagegen ist vom Verhalten seiner ehemaligen Freundin schockiert: "Sie ist hierhergekommen und hat gesagt, sie will um mich kämpfen. Sie zeigt das null."

Doch nicht nur bei den beiden kippt die Stimmung. Auch Elsa Latifaj (20) hat noch eine offene Rechnung mit Brenda ...

Eskaliert das Zusammentreffen der Reality Backpackers?  © Joyn

Ab sofort könnt Ihr die Doppelfolge 9 + 10 von "Reality Backpackers"bei Joyn PLUS+ streamen, immer dienstags werden neue Episoden veröffentlicht.

