Reality-Soap "B:Real" geht in Staffel 2: Diese Hauptstadt-Promis sind dabei

Berlin - Die zweite Staffel von "B:Real - Echte Promis, echtes Leben" steht in den Startlöchern. Mit hundert neuen Folgen verspricht die RTLZwei-Show erneut einen hautnahen Einblick in das Leben der Hauptstadt-Prominenz. Mit dabei sind einige neue Gesichter.

Fans des gediegenen Trashs dürfen also gespannt sein.

Ob Party oder Privatleben, die Produktionsfirma Filmpool Entertainment verspricht erneut intime Einblicke in das Leben der Stars. In der Ankündigung zur neuen Staffel heißt es: "Es dreht sich um Liebeskummer, heiße Partys, Glamour und Deep Talk."

Auch in den nun angekündigten hundert neuen Folgen der Doku-Soap - Sendestart ist der 2. Oktober - dürfen sich Fans auf eine Promi-Truppe freuen, die verlässlich zwischen Glamour und Gaga changiert. Die Dreharbeiten sollen bereits im August begonnen haben.

Ob Star oder eher Sternchen - kaum eine Stadt hat auf Promis und solche, die es werden wollen, eine Anziehungskraft wie die Metropole Berlin . Ob Kurfürstendamm oder Kreuzberg - in Deutschlands Hauptstadt pulsiert das Leben.

Erotik-Model Micaela Schäfer (39) soll in den neuen Folgen der Doku-Soap deutlich prominenter vertreten sein. © Henning Kaiser/dpa

Mit dabei sind selbstverständlich Publikumslieblinge aus der ersten Staffel wie Kader Loth (50) und Partner Isi (52), Eric Sindermann und Partnerin Sanja Alena (31), Melody Haase (29) und Cosimo Citiolo (41) mit Freundin Nathalie Gaus.

Doch damit nicht genug: So ergänzt Nacktschnecke Micaela Schäfer (39) in den neuen Folgen den Hauptcast und lässt den Erotik-Faktor in die Höhe schießen - zum Beispiel bei der Feier zu ihrem 40. Geburtstag gemeinsam mit den "B:Real"-Stars.

Erweitert wird die Gang von Newcomern wie Flocke, Sasa, Christin Okpara (26) und Jona Steinig (27).

Klar, dass auch einige lose Fäden aus Staffel eins wieder aufgenommen und weitergeführt werden: Was bringt etwa die Zukunft für das Chaos-Couple Eric und Alena? Und: Läuten bei Kader und Isi endlich die Hochzeitsglocken?

"B:REAL - Echte Promis, echtes Leben" läuft ab dem 2. Oktober von Montag bis Freitag um 17:05 Uhr bei RTLZWEI.