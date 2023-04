Alle Mann an Bord: Mit diesen Promis legt das Riverboat ab

Leipzig - Wenn die Uhr am Freitagabend zehn schlägt, heißt es wieder: Alle Mann an Bord, das Riverboat legt ab! Die Moderatoren Kim Fisher (54) und Wolfgang Lippert (71) nehmen ihre prominenten Gäste mit auf Talkshow-Reise.

Wolfgang Lippert (71) und Kim Fisher (54) talken am Freitagabend im Riverboat mit ihren Gästen. © Montage: Stefan Sauer/dpa; Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Seine Auftritte bei "Deutschland sucht den Superstar" sind Kult: Sänger Menderes Bağcı (38) versuchte immer wieder, die Jury von sich zu überzeugen und wurde dadurch berühmt.

Mittlerweile brachte der Dschungelkönig von 2016 sogar ein eigenes Album heraus und ist regelmäßig im TV zu sehen - unter anderem in Jan Böhmermanns (42) "ZDF Magazin Royale".

Doch es gibt auch Schattenseiten in Menderes' Leben - so hat der im Rampenlicht stehende 38-Jährige Colitis ulcerosa, eine in Schüben verlaufende chronisch-entzündliche Darmerkrankung.

Die Zuschauer dürfen gespannt sein, wie Menderes sein einzigartiger Aufstieg gelang.

Keine Unbekannte im Riverboat ist Mimi Fiedler (47). Die Schauspielerin, die jahrelang die Kriminaltechnikerin Nika Banovic im Stuttgarter "Tatort" verkörperte, nahm im Jahr 2021 bereits in einem der Studio-Sessel der MDR-Talkshow Platz.

Damals plauderte das Fernseh-Gesicht mit Gastgeberin Kim Fisher über ihre vielen Verlobungen und Nachnamen - denn geboren wurde sie eigentlich als Miranda Čondić-Kadmenović. Eine Frau mit vielen Facetten - ein spannender Talkrunden-Gast.