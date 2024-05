Das Warten ist vorbei: Mit diesen Gästen legt das Riverboat endlich wieder ab

Leipzig - Endlich ist es so weit: Nach der Pause hat das Warten ein Ende - am Freitagabend legt das Riverboat wieder mit neuen Gästen ab.

Kim Fisher (55) und Wolfgang Lippert (72) führen am Freitagabend gemeinsam durch den Abend. © MDR/Stephan Flad

Diese Woche führen Kim Fisher (55) und Wolfgang Lippert (72) durch die Talkrunde und dürften sich auf einen Promi ganz besonders freuen: Ilka Bessin (52) - denn die Komikerin wird nicht zum ersten Mal in einem der Leipziger Studio-Sessel Platz nehmen und sorgte bei ihren vergangenen Besuchen immer wieder für Lacher.

So sprach die frühere "Cindy aus Marzahn"-Darstellerin in der MDR-Show schon über "Ganzkörper-Netzdinger" und Rollbraten oder auch Jörg Kachelmanns Finger - man darf also gespannt sein, welche Themen dieses Mal aufkommen.



Auch Uwe Herrmann (61) ist im Riverboat kein Unbekannter - der aus "Zwischen Tüll und Tränen" bekannte Brautmoden-Designer löste in früheren Sendungen allerdings auch schon Diskussionen aus.

Ebenfalls mit an Bord geht die Kult-Rockband Karussell und kündigte im Vorfeld bei Facebook verheißungsvoll an: "Wir freuen uns auf die Sendung. Vielleicht haben wir ja eine kleine Überraschung mit dabei" - das klingt vielversprechend!