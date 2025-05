Ein Popstar, ein Politiker und ein Kapitän: So sticht das Riverboat diese Woche in See

Mit Dresdner Dampfschiff-Kapitän Andreas Weber schaffte es auch ein Sachse ins Riverboat. Auch Sängerin Leony ist am Freitag mit dabei. © Bildmontage: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa, Florian Wieser/APA/dpa

Erfahrungsberichte über den Poptitan hat auch Leony auf Lager.

Nach ihrer Karriere als DSDS-Jurorin im Jahr 2023 erreichte sie zuletzt vor allem mit ihrem Fußball-EM-Song "Fire" zusammen mit Meduza und One Republic einen riesigen Meilenstein ihrer Karriere.

Doch Leony ist keine, die sich auf derartigen Erfolgen ausruht. Erst im März ging sie mit ihrem im Februar erschienenen Album "Oldschool Love" auf Tour. Im April releaste sie die Single "Tell Me Where U Go". Auf das, was sie in Zukunft plant, darf man gespannt sein.

Sollte es jedoch erstmal ein wenig Erholung bedürfen, ist Sachse Andreas Weber der richtige Ansprechpartner.

Der Dresdner Dampfschiff-Kapitän weiß genau, wie man die Natur, den Fluss und am liebsten die Elbe am besten genießen kann.

Außerdem mit dabei:

Ex-Fußball-Nationalspieler Mario Basler (56)



Sängerin Johanna Mross (23)

Hypnosemagier Timon Krause (30)

Das Riverboat läuft am Freitagabend um 22 Uhr im MDR. Im Anschluss findet Ihr die ganze Sendung in der Mediathek.