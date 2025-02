Ex-DSDS-Jurorin Leony verrät: In diesen Shows würde sie gern mitmachen

Dresden - Mit ihrer Teilnahme als Jury-Mitglied in der 20. Staffel von " Deutschland sucht den Superstar " gelang Singer-Songwriterin Leony (27) 2023 der ganz große Durchbruch. Es folgten Kollaborationen mit internationalen Stars, ihr Debüt-Album "Somewhere in Between" und die Mitarbeit am EM-Song "Fire". Könnte sich die Sängerin weitere TV-Auftritte vorstellen? TAG24 hat nachgefragt.

Aktuell ist Leony (27) mit der Promo für ihr zweites Album "Oldschool Love" beschäftigt. Trotz des vollen Terminplans wolle sie auch in Zukunft gern Gelegenheiten wahrnehmen wie die Teilnahme an DSDS oder anderen Shows. © Raul Tejadaacha/PR

Aktuell ist die 27-Jährige vollkommen in die Promo für ihr zweites Album "Oldschool Love" involviert, welches am Freitag das Licht der Welt erblickt. Anfang März geht sie zusammen mit Singer-Songwriter Philipp Dittberner (35) auf gleichnamige Tour.

Trotz des vollen Terminkalenders wolle sie auch in Zukunft offen für neue Gelegenheiten und Angebote sein. "Die Branche ist so schnelllebig und es kann heute ganz schnell etwas Neues passieren, woran man gestern noch nicht mal im Traum gedacht hätte", so die Sängerin. "Deswegen will ich mich auch in Zukunft nicht vor neuen Herausforderungen verschließen, sondern sie annehmen und genießen."

Als Beispiel fiel der "Simple Life"-Interpretin sogleich die Arbeit am EM-Song "Fire" ein, den Leony im vergangenen Jahr zusammen mit OneRepublic und Meduza aufnahm.

Und auch im Fernsehen würde die Oberpfälzerin gern wieder mitwirken. "Ich würde auf jeden Fall gern noch mal so einen Posten haben wollen wie bei DSDS in der Jury", verriet sie. "Ob das jetzt DSDS noch mal ist, ob das The Voice ist oder eine komplett andere Show - ich bin für alles in der Hinsicht offen."