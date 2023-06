Alexander Klaws packt über Bohlen aus: "Gibt Menschen, die nicht mit Dieter klarkommen"

Leipzig - In der neuen " Riverboat "-Folge plauderte Alexander Klaws (39) über seine Anfänge im Musik-Business. Dabei kam natürlich auch der Mann zur Sprache, der ihn groß machte: Dieter Bohlen (69).

Vor mehr als 20 Jahren gewann Alexander Klaws (39) die allererste DSDS-Staffel. Heute arbeitet er vor allem als Musical-Darsteller. © Rolf Vennenbernd/dpa

Der Tarzan- und Winnetou-Darsteller verstand sich bei der Aufzeichnung prächtig mit den Moderatoren Kim Fisher (54) und Matze Knop (48). Und Letzterer konnte sich natürlich auch nicht die Chance entgehen lassen, eine seiner bekanntesten Imitationen auszupacken: die des Pop-Titans höchstpersönlich.

So erinnerte sich Knop alias Dieter in typisch ironischer Manier an seine erste Begegnung mit Alexander: "Er sah natürlich auch schon mega aus, als er reinkam, und dann hat er auch diese Stimme gehabt, bei der ich gedacht hab: 'Der kann die Modern-Talking-Songs alle performen'".

Mit dieser Performance erntete er nicht nur Lacher aus dem Publikum, sondern auch vom allerersten DSDS-Gewinner Klaws. "Da krieg ich immer Gänsehaut, wenn er die Stimme macht, das ist irgendwie sehr nah am Original", so das Urteil des 39-jährigen Sängers.

Kim Fisher hakte sogleich nach: Wurde diese Gänsehaut vor Ehrfurcht oder schönen Erinnerungen verursacht?