Toni Kroos eine Woche vor DFB-Comeback: "Ich mach's nicht!"

Leipzig - In zwei Wochen startet die Heim-EM mit Deutschlands Match gegen Schottland. Auf dem Rasen wird dann aller Voraussicht nach auch wieder Toni Kroos (34) stehen, der sich zum Karriereende für ein DFB-Comeback entschied - das er allerdings kurz vorher fast wieder abgesagt hätte.

"Wenn dich bei Real Madrid, beim größten Verein der Welt, 80.000 feiern und auch noch eine Stunde nach dem Spiel im Stadion sind, um dich zu feiern, ist das schwer in Worte zu fassen", sagt Felix über den unvergesslichen Abend, an dem er ebenfalls im Santiago Bernabéu war.

Am 22. Februar hatte Kroos verkündet, kurz vor der Europameisterschaft im eigenen Land ins DFB-Team zurückzukehren. Die Entscheidung dazu sei ein "Auf und Ab" gewesen, sagte Bruder Felix Kroos (33) jetzt im MDR-Riverboat .

Toni Kroos (34, r.) beim DFB-Test gegen die Niederlande im März. © Christian Charisius/dpa

Der Anpfiff war dummerweise erst um 21 Uhr. "Das war ein bisschen bitter mit der Ansetzung. Ich hab zwar auch zwei kleine Kinder, aber die mussten mit. Meine Tochter ist auf meinem Arm eingeschlafen, meine Frau hatte den Kleinen in der Trage, der hat auch gepennt", so der 33-Jährige, der 2021 mit Union Berlin in die Bundesliga aufgestiegen war.

Nach dem Schlusspfiff brachen bei Tonis Nachwuchs alle Dämme, beide weinten nach dem letzten Spiel ihres Papas in Madrid. Bruder Felix: "Das ist das Fiese mit den Kindern: Wenn du die weinen siehst, kannst du auch nicht mehr, dann ist es vorbei."

Man habe "viele Erwartungen an so 'nen Abend, dann wird man aber oft enttäuscht. Aber die Erwartungen wurden sogar noch übertroffen, weil das sehr würdigend, wertschätzend war", sagt Felix, der in die Karriereende-Pläne seines größeren Bruders natürlich schon vor der öffentlichen Bekanntgabe involviert war.

"Die Folge, die wir für unseren Podcast aufgenommen haben, war schon 'ne Woche alt. Wir mussten aber warten, bis wir aufs Knöpfchen drücken können."