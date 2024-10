"Rote Rosen": Simon verlässt Lüneburg

Simon (gespielt von Thore Lüthje, 31) hat eine neue Berufung gefunden. © NDR

Im Juli 2020 wurde Simon als Sohn reicher Eltern und meist gut gelaunter Sympathieträger in die Geschichte der ARD-Telenovela eingeführt. Mittlerweile gehört er zum festen Bestandteil des Casts.

Zuletzt spielte Simon eine der Staffelhauptrollen und wollte Dilay (Ideal Kanal, 33) heiraten. Doch die Hochzeit platzte, die beiden trennten sich und seine Ex verließ vor wenigen Monaten Lüneburg.

Jetzt hat Simon offenbar dasselbe vor. Sein bevorstehender Ortswechsel deutete sich mit einem Traum an, nachdem er seine Liebe für die Arbeit mit Tieren gefunden hatte. In der Vision stand Simon mit Cowboy-Hut und unzähligen Schafen auf einem Deich an der Nordsee.

Seit er Bauer Knut (Yared Dibaba, 55) im Stall geholfen hat und klar war, dass ihn eine Pferdehaarallergie einschränkt, denkt Simon darüber nach, ob er Schäfer werden möchte. Er recherchiert zu dem Beruf und findet offene Lehrstellen nur in Halle an der Saale und in Bayern.

Da ist es ein glücklicher Zufall, dass Knut ihm ein Praktikum als Schäfer auf Pellworm verschafft. Simons Traum wird Wirklichkeit.