"Rote Rosen": Svenja landet ausgerechnet mit ihm im Bett

Arthur (r.) wird von Till (Francesco Oscar Schramm,19, l.), Bella (Alessia Mazzola, 24, 2.v.l.) und Svenja gestellt. © NDR

Durch Zufall begegnet er Till (Francesco Oscar Schramm, 19) auf dessen Weg zur Schule. Als Arthur ihn auf die Waisen anspricht, weicht Till aus.

Svenja reagiert geschockt, als sie erfährt, dass Till an der Schule gemobbt wird. Dieser findet es allerdings nicht ganz so schlimm, schließlich erhielt er Unterstützung von Arthur. Bella (Alessia Mazzola, 24) ist dem Unbekannten kritisch gegenüber und fragt sich, was der Mann von Till will.

Svenja hat ebenfalls keine Ahnung, dass sie ausgerechnet mit Tills Retter im Bett gelandet ist. Durch seine Hilfe erlangt Arthur bei Till immer mehr Vertrauen. So gesteht Till ihm auch, dass er und Bella die Kinder sind, die bei dem schrecklichen Unfall ihre Mutter verloren. Da wird Arthur klar: Er hat seine Kinder gefunden!

