"Rote Rosen": Svenja muss nach tödlichem Unfalldrama Versprechen einhalten

Svenja (Lea Marlen Woitack, 37) will die Verantwortung für die Kinder übernehmen. Wollen sie das auch? © NDR

Wie in der Vorschau zu sehen ist, fällt es ihr aber alles andere als leicht, die beiden auf ihre Seite zu ziehen. Svenja hadert daher schnell mit ihrem gemachten Versprechen. Während Till nur rumdaddelt, macht Bella komplett dicht. Erst als Jenny ihr in einem Tagtraum begegnet, schöpft Svenja neuen Mut.

Till ist in der Trauer um seine verstorbene Mutter noch immer gefangen und lässt niemanden an sich heran - schon gar nicht Svenja. Schließlich hält er es nicht mehr aus und läuft einfach los. Er landet bei Simon (Thore Lüthje, 31) auf dem Ziegenhof. Dieser nimmt sich seiner an und hat eine Idee, wie dieser Abschied von Jenny nehmen kann.

Dennoch blendet Till den Verlust seiner Mutter weiterhin aus und hat ihn bislang auch in der Schule verschwiegen. Weil er für seine Fehltage ein ärztliches Attest benötigt, klaut er kurzerhand einen Attest-Block von Noah (Jan Liem, 35). Svenja kommt dahinter und sucht das Gespräch mit Till. Doch der wirft ihr überfordert an den Kopf, dass er sich gewünscht hätte, sie wäre anstelle von Jenny gestorben.

Von der rigorosen Ablehnung ist Svenja sichtlich getroffen. Trotzdem beschließt sie, weiterhin für Till da sein zu wollen. Dann wird er am helllichten Tage sturzbetrunken nach Hause gebracht. Erneut ist sie unsicher, ob sie ihren neuen Aufgaben überhaupt gewachsen ist.