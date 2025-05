Ausgerechnet an seinem Geburtstag: Ex-RTL-Chef Helmut Thoma verstorben

Helmut Thoma (†86) gilt als Pionier des deutschen Privatfernsehens. © Rolf Vennenbernd/dpa

Wie seine Familie am Montag der österreichischen Nachrichtenagentur APA mitteilte, ist Thoma bereits am 3. Mai in Wien an einem Herzversagen gestorben - ausgerechnet an seinem 86. Geburtstag. Er wurde bereits beigesetzt.

Der gebürtige Wiener hatte RTL in den 80er und 90er Jahren zum erfolgreichsten kommerziellen Fernsehsender Deutschlands gemacht und galt als "König des Privatfernsehens".

Dabei wollte Thoma ursprünglich gar nicht in die Medienbranche: Nach einer Molkereilehre studierte der Österreicher Jura und stieg anschließend als Justiziar beim Österreichischen Rundfunk (ORF) ein, ehe er zu RTL wechselte.

Hier wurde er 1984 zunächst zum Direktor der deutschen Programme von RTL und RTLplus. Ab 1991 leitete er die Geschicke des Senders dann als alleiniger Geschäftsführer.

In den Folgejahren baute er RTL dann zu einem der reichweitenstärksten TV-Sender in Europa aus - auch, weil unter ihm Zuschauer-Magneten wie Thomas Gottschalk (75), Ulla Kock am Brink (63) und Hella von Sinnen (66) bei dem Sender unterschrieben.