Ohne Gottschalk, Schöneberger und Jauch: "DSWNWP" mit Quoten-Desaster

Die erste Folge von "Denn sie wissen nicht, was passiert" nach dem Abschied von Thomas Gottschalk, Günther Jauch und Barbara Schöneberger wird für RTL zum Flop!

Von Frederick Rook

Köln - Auweia! Die erste Ausgabe von "Denn sie wissen nicht, was passiert" nach dem Abschied von Thomas Gottschalk (75), Günther Jauch (69) und Barbara Schöneberger (51) wird für RTL zum Quoten-Desaster!

Mit neuer Besetzung brachen die Quoten der RTL-Samstagabendshow "Denn sie wissen nicht, was passiert" völlig ein.
Die Nachfolge für das prominente Trio traten Giovanni (47) und Jana Ina Zarrella (49), die Ehrlich Brothers sowie Michelle Hunziker (48) an. Einen Gefallen tat sich der Sender damit nicht.

In gleich mehreren Zielgruppen landete das Format deutlich unter dem Niveau, das RTL in den vorherigen Ausgaben erzielen konnte. Besonders erschreckend: die Werte in der werberelevanten Altersgruppe der 14- bis 49-Jährigen.

Lediglich 0,25 Millionen sahen die Show, was einem mageren Marktanteil von 8,1 Prozent entsprach – und damit im einstelligen Bereich lag. In der Vorwoche hatten die Kölner TV-Macher noch starke 16,7 Prozent erreicht.

Dies lag vor allem auch darin begründet, dass diese Episode im Vorfeld als der große TV-Abschied des an Krebs erkrankten Thomas Gottschalk angekündigt wurde. Doch auch beim Gesamtpublikum fiel die Neubesetzung durch.

RTL äußert sich über Zukunft von "Denn sie wissen nicht, was passiert"

Ohne Thomas Gottschalk (75, M.), Günther Jauch (69) und Barbara Schöneberger (51) hat das Format für viele seinen Glanz verloren.
Hier schalteten lediglich 1,06 Millionen Menschen ein - ein neuer Tiefpunkt in der "DSWNWP"-Historie. Der Marktanteil lag bei dürftigen 6,1 Prozent. Damit landete die Show deutlich hinter den Primetime-Angeboten von ProSieben und dem Ersten.

Aufgeben möchte RTL sein einstiges Erfolgsformat nicht. "Die Zarellas, Michelle Hunziker, die Ehrlich Brothers und Thorsten Schorn (Moderator, 49) haben [...] eine sehr unterhaltsame Live-Show geliefert, die aufgrund der starken Konkurrenzsituation leider nicht das volle Potenzial zeigen konnte", sagte eine Sprecherin in "Bild".

Und weiter: "Wir halten an unserer beliebten Showmarke fest und freuen uns auf weitere Ausgaben." Mindestens vier weitere sollen geplant sein, allerdings ohne Giovanni Zarrella.

Laut Informationen des Blattes soll sein voller Terminkalender dem Sänger einen Strich durch die Rechnung machen.

