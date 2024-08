So lief die letzte Sendung von Peter Kloeppel und Ulrike von der Groeben

Das war's: Peter Kloeppel und Ulrike von der Groeben sagen nach über 30 Jahren "Auf Wiedersehen". © RTL / Stefan Gregorowius

"Es ist 18.45 Uhr und zum letzten Mal heißt es: Willkommen bei 'RTL Aktuell'" - mit diesen Worten begrüßte Kloeppel die Zuschauerinnen und Zuschauer am Freitag.

Von Aufregung war bei dem 65-Jährigen keine Spur. Im Gegenteil: Schnell ging er zum Tagesgeschäft über und las gewohnt nüchtern und souverän die Nachrichten vor - von einer möglichen Sabotage der Bundeswehr an Kasernen in NRW über parteiinterne Kritik an Kanzler Olaf Scholz (66) bis zu den US-Präsidentschaftswahlen.

Und Ulrike von der Groeben? Die war sichtlich gut gelaunt, als sie die neue Bundesliga-Saison (ab 20.30 Uhr im TAG24-Liveticker) ankündigte, ehe sie einen kurzen Einblick in ihr Innerstes gab: Es seien "viele, viele Gefühle, die sich heute bei uns abspielen", meint von der Groeben.

Gegen Ende der Sendung wurde es dann aber doch noch einmal emotional: "Nach 32 gemeinsamen Jahren verabschieden wir Zwei uns heute hier aus diesem Studio und dieser Sendung", sagte Kloeppel.