Schockierende Durchsuchungen und ein toter Verdächtiger: Das Rätsel um vier Wald-Leichen und eine Vermisste

Niedersachsen - Vier Tote im Wald, ein schallisoliertes Geheimzimmer, ein vergrabener Sportwagen und eine einbetonierte Leiche - was nach dem Inhalt eines Horrorfilms klingt, führt zu Kurt-Werner Wichmann nach Norddeutschland. Die MDR- Sendung "Kripo live - Tätern auf der Spur" beleuchtet die sogenannten Göhrde- Morde und das Verschwinden von Birgit Meier.

"Offenbar eine Örtlichkeit, um dort Menschen, vermutlich Frauen, zu foltern", sagt Ex-Kriminalpolizist Kalle Schlobohm in der aktuellen Folge der MDR-Reportage.

Ein Friedhofsgärtner aus der Nähe von Lüneburg geriet bereits zu Beginn der Ermittlungen in den Fokus: Kurt-Werner Wichmann. Er war vorbestraft und kannte die Vermisste. Aber seine damalige Frau gab ihm ein Alibi.

Im Jahr 2017 wurde Wichmanns Haus unter der Leitung des Bruders der Vermissten erneut abgesucht. Ex-Kriminalpolizist Schlobohm weiß: "Der Beton war heller als in anderen Bereichen dieser zubetonierten Grube und dort hat man dann Birgit Meier gefunden."

Mathias Fossenberger von der Polizei Lüneburg erklärt in der Kriminal-Sendung: "Mithilfe der neuen Möglichkeiten im Rahmen der Spurensicherung hat man DNA feststellen können und hat festgestellt, dass es sich um DNA von Birgit Meier handelt."

Als an der Medizinischen Hochschule Hannover schließlich Handschellen von Wichmann mit einem Blutstropfen entdeckt und neu untersucht wurden, kam wieder Bewegung in den Fall.

Wichmann war vor der Durchsuchung von der Polizei angerufen worden - und konnte fliehen. Allerdings verhafteten Beamte den damals 43-Jährigen kurz darauf. Am 25. April 1993 nahm er sich in der JVA Heimsheim das Leben.

Im Jahr 2018 wurde das frühere Grundstück von Wichmann erneut durchsucht. © Philipp Schulze/dpa

Ein DNA-Abgleich brachte schließlich das Ergebnis: Wichmann ist auch für die Göhrde-Morde verantwortlich.



Ein weiteres Mal untersuchten Ermittler das Haus im Jahr 2018. "Wir wollten ausschließen, dass auf seinem Grundstück mögliche weitere Leichen liegen können", schildert Fossenberger von der Polizei Lüneburg: "Im Rahmen der Suchmaßnahmen wurde auch Frauenbekleidung gefunden, wurde auch Schmuck sichergestellt."

Kriminalpsychologe Adolf Gallwitz analysiert: "Serientäter können in der Bundesrepublik manchmal sicher sein, weil bei uns zwar Mord nie verjährt, aber die Suche nach der Auflösung irgendwann mal versickert oder stecken bleibt und man einfach nicht mehr weitermacht. Und wir haben hier einen Verwandten einer Vermissten, der in hoher Funktion bei der Polizei war und als er dann im Ruhestand war, konnte er noch mal beeinflussen und die Ermittlungen aufnehmen, also es hängt manchmal von Hartnäckigkeit ab."

Bis zuletzt wurde in mehr als 200 Fällen geprüft, ob Wichmann in weitere Morde verwickelt sein könnte.

