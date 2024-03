Schwiegertochter gesucht: Mutter durchschaut Bewerberin! "Die will sich einschleimen"

Märkischer Kreis (NRW) - Endlich, "Schwiegertochter gesucht" is back! Obwohl Moderation Vera Int-Veen (56) das Mikrofon an Angela Finger-Erben (44) weitergegeben hat, fühlt man sich zum Auftakt in kultige Folgen zurückversetzt. Atemberaubende Alliterationen versüßen das schicke Schauen. Und beim kecken Kandidaten Sascha (35) fühlt man sich wie im heimeligen Hühnerstall.