Bei Guido auf Männerfang: Kandidatin nutzt "Shopping Queen" als Partnerbörse

München - Bei " Shopping Queen " in München dreht sich diese Woche alles um die perfekte Korbtasche. Während die fünf Kandidatinnen um den Wochensieg kämpfen, verfolgt Kandidatin Verena (31) noch ein ganz anderes Ziel: Sie hofft, über die TV-Show ihren Traummann zu finden.

Bei "Shopping Queen" hofft Verena (31) auf Date-Anfragen. © Screenshot RTL+

"Ich werd' Shopping Queen, weil ich einfach so wandlungsfähig bin, dass - egal, welches Thema gekommen wäre - ich mich dem anpassen kann. Sogar in einem Riesenkondom!"

Mit dieser Schlagfertigkeit macht Kandidatin Verena direkt Eindruck bei Guido Maria Kretschmer (61) und den vier weiteren Teilnehmerinnen von "Shopping Queen". Sie darf an Tag drei zeigen, wie eine Korbtasche richtig in Szene gesetzt werden kann.

Doch neben der eigentlichen Aufgabe benutzt die frühere Bankkauffrau die Sendung direkt als Partnerbörse - und vertraut dabei auch auf Guidos Meinung.

In einem pinken Kleid möchte sie die Männerwelt von sich überzeugen: "Liebe Männer, wenn ich euch in diesem Dress gefalle, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mich mal auf ein Date einladet!"

Doch, kann man in der heutigen Welt noch "den Einen" finden? Schließlich ist Verena bereits geschieden. "Ich denke, man sollte die Hoffnung nicht aufgeben", lautet die Devise des Modedesigners. Doch um Männer kennenzulernen, müsse man auch "unterwegs sein".

Für Guido ist Kandidatin Verena eine "junge Frau, die man sofort gernhaben muss".