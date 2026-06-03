Bei Guido auf Männerfang: Kandidatin nutzt "Shopping Queen" als Partnerbörse
München - Bei "Shopping Queen" in München dreht sich diese Woche alles um die perfekte Korbtasche. Während die fünf Kandidatinnen um den Wochensieg kämpfen, verfolgt Kandidatin Verena (31) noch ein ganz anderes Ziel: Sie hofft, über die TV-Show ihren Traummann zu finden.
"Ich werd' Shopping Queen, weil ich einfach so wandlungsfähig bin, dass - egal, welches Thema gekommen wäre - ich mich dem anpassen kann. Sogar in einem Riesenkondom!"
Mit dieser Schlagfertigkeit macht Kandidatin Verena direkt Eindruck bei Guido Maria Kretschmer (61) und den vier weiteren Teilnehmerinnen von "Shopping Queen". Sie darf an Tag drei zeigen, wie eine Korbtasche richtig in Szene gesetzt werden kann.
Doch neben der eigentlichen Aufgabe benutzt die frühere Bankkauffrau die Sendung direkt als Partnerbörse - und vertraut dabei auch auf Guidos Meinung.
In einem pinken Kleid möchte sie die Männerwelt von sich überzeugen: "Liebe Männer, wenn ich euch in diesem Dress gefalle, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mich mal auf ein Date einladet!"
Doch, kann man in der heutigen Welt noch "den Einen" finden? Schließlich ist Verena bereits geschieden. "Ich denke, man sollte die Hoffnung nicht aufgeben", lautet die Devise des Modedesigners. Doch um Männer kennenzulernen, müsse man auch "unterwegs sein".
Für Guido ist Kandidatin Verena eine "junge Frau, die man sofort gernhaben muss".
Sonst eher Glitzer: Verena überzeugt mit schlichtem Outfit
Als Shopping-Begleitung darf Verenas Friseur der Kandidatin zur Seite stehen. Auch Haare und Make-up nimmt Kaan (32) selbst in die Hand. Mit 500 Euro in der Tasche und vier Stunden Zeit machen sich die beiden auf den Weg in die Stadt.
Ihr Outfit will Verena eher schlicht halten. "Es gibt doch jetzt diese Hosen, die so weit unten hängen, wo es aussieht, als hätte man sich eingesch*ssen." Na, ob Verena damit den Sieg holen kann?
Die Korbtasche ist schnell gefunden, dazu MUSS ein Schal von Givenchy auf das Kassenband. Ob die 500 Euro der 31-Jährigen reichen werden?
Um Geld zu sparen, wandelt Verena das teure Tuch kurzerhand in ein Bandeau-Top um. Dazu Rock, übergroße Sonnenbrille, passende Schuhe und eine Weinflasche für den perfekten Picknick-Look.
18 Minuten bleiben für Haare und Make-up, danach geht es für die Kandidatin ab auf den Laufsteg. "Sieht sehr fein, elegant aus", so Guido Maria Kretschmers finales Statement.
Und auch die weiteren "Shopping Queen"-Damen sind von Verenas Look begeistert und geben ihr insgesamt 35 Punkte.
Wie die anderen Teilnehmerinnen abschneiden werden, sehen die Zuschauer diese Woche immer um 15 Uhr auf Vox oder online auf RTL+.
Titelfoto: Screenshot RTL+