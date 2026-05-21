Entsetzen bei "Shopping Queen": Plötzlich sind 100 Euro vom Budget verschwunden!
Hamburg - Tag vier bei "Shopping Queen" in Hamburg – der Wahlheimat von Guido Maria Kretschmer (61). Das Motto: "Sunshine-Style – Kreiere den perfekten Look zu deiner neuen Sonnenbrille!" Nachdem Donnerstags-Kandidatin Zoe (53) ihre Sonnenbrille für schlappe 340 Euro direkt zu Beginn ihres Shopping-Trips gefunden hat, kommt plötzlich eine Situation auf, die selbst Kretschmer so noch nie gesehen hat.
Gemeinsam mit ihrer Tochter und zugleich Shopping-Begleitung Lina (27) steht die 53-Jährige in Laden Nummer zwei, bereit, ein passendes Outfit zur Sonnenbrille zu finden. Kurzerhand schmeißt sie sich in einen beigen Zweiteiler, der ihr offenbar gefällt.
Doch kann sich Zoe die Klamotten nach dem teuren Brillen-Kauf überhaupt noch leisten? Lina checkt die Finanzen und zählt das übrige Geld im Umschlag. Doch dann der Schock: 100 Euro fehlen! Hektisch zählen die beiden Frauen noch einmal nach. Doch auch das erneute Zählen ändert nichts daran, dass tatsächlich Geld fehlt.
"Also 100 Euro fehlen. Die müssen irgendwo sein", so Zoe unruhig. Und auch Kretschmer zeigt sich fassungslos, als er die Szene zu sehen bekommt. "Das glaube ich jetzt nicht. Das haben wir ja noch nie gehabt!", so der Juror.
Kurzerhand sprintet Lina aus dem Laden, in der Hoffnung, das verlorene Geld befindet sich vielleicht im Auto. Was die Sache nicht besser macht: Zoe hat an diesem Tag nicht die üblichen 500 Euro zur Verfügung, sondern 700! Das höhere Shopping-Budget liegt an einem Joker, der in dieser Woche von allen Teilnehmerinnen eingesetzt werden konnte.
"Shopping Queen" in Hamburg: Taucht das verlorene Geld wieder auf?
Dabei hatten die Kandidatinnen die Wahl, sich zunächst für oder gegen den Joker zu entscheiden. Wurde sich für den Joker entschieden, haben die Frauen zwei Umschläge gereicht bekommen. In einem der Umschläge waren 200 Euro Extra-Geld. In dem anderen Umschlag: eine Stunde weniger Zeit zum Shoppen.
Die 53-Jährige hatte Glück und zog zu Beginn ihres Shopping-Tages tatsächlich die 200 Euro Bonus. Doch was ist nun mit den verlorenen 100 Euro? Nach kurzer Suche im Auto dann endlich die Erleichterung: Tatsächlich findet Lina einen 100-Euro-Schein einfach auf dem Boden im Wagen.
"Ich habe ihn gefunden! Hier ist er!", zeigt die 27-Jährige das Geld freudestrahlend in die Kamera. "Gott sei Dank", so auch Kretschmer. Damit kann die Shopping-Tour weitergehen. Am Ende reicht es bei Zoe für insgesamt 34 Punkte. Damit belegt sie aktuell Platz zwei in der Hamburg-Woche.
Zu sehen sind die einzelnen Folgen von "Shopping Queen" wie üblich täglich, ab 15 Uhr, bei VOX und als Stream bei RTL+.
Titelfoto: Screenshot RTL+