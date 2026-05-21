Entsetzen bei "Shopping Queen": Plötzlich sind 100 Euro vom Budget verschwunden!

Hamburg - Tag vier bei " Shopping Queen " in Hamburg – der Wahlheimat von Guido Maria Kretschmer (61) . Das Motto: "Sunshine-Style – Kreiere den perfekten Look zu deiner neuen Sonnenbrille!" Nachdem Donnerstags-Kandidatin Zoe (53) ihre Sonnenbrille für schlappe 340 Euro direkt zu Beginn ihres Shopping-Trips gefunden hat, kommt plötzlich eine Situation auf, die selbst Kretschmer so noch nie gesehen hat.

Als Kandidatin Zoe (53, r.) und ihre Tochter Lina (27, l.) in einem Hamburger Laden sind, fällt ihnen auf, dass 100 Euro im Umschlag fehlen. © Screenshot RTL+

Gemeinsam mit ihrer Tochter und zugleich Shopping-Begleitung Lina (27) steht die 53-Jährige in Laden Nummer zwei, bereit, ein passendes Outfit zur Sonnenbrille zu finden. Kurzerhand schmeißt sie sich in einen beigen Zweiteiler, der ihr offenbar gefällt.

Doch kann sich Zoe die Klamotten nach dem teuren Brillen-Kauf überhaupt noch leisten? Lina checkt die Finanzen und zählt das übrige Geld im Umschlag. Doch dann der Schock: 100 Euro fehlen! Hektisch zählen die beiden Frauen noch einmal nach. Doch auch das erneute Zählen ändert nichts daran, dass tatsächlich Geld fehlt.

"Also 100 Euro fehlen. Die müssen irgendwo sein", so Zoe unruhig. Und auch Kretschmer zeigt sich fassungslos, als er die Szene zu sehen bekommt. "Das glaube ich jetzt nicht. Das haben wir ja noch nie gehabt!", so der Juror.

Kurzerhand sprintet Lina aus dem Laden, in der Hoffnung, das verlorene Geld befindet sich vielleicht im Auto. Was die Sache nicht besser macht: Zoe hat an diesem Tag nicht die üblichen 500 Euro zur Verfügung, sondern 700! Das höhere Shopping-Budget liegt an einem Joker, der in dieser Woche von allen Teilnehmerinnen eingesetzt werden konnte.