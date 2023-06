"Shopping Queen"-Finale in Berlin: Guido sorgt sich um Schluckspechte und hat Überraschung parat

Berlin - Final-Tag bei " Shopping Queen " in Berlin : Bei Kandidatin Anna (29) und ihrer Shopping-Begleitung Carla (23) ist am Freitag schon früh Wochenendstimmung aufgekommen. Hat sich die Freitagskandidatin mit ihrer Feierlaune den Sieg verbaut?

Am Freitag shoppte Kandidatin Anna (29) durch Berlin. © RTL / Constantin Ent.

Fünf Frauen kämpften diese Woche mit ihrem Festival-Look nicht nur um 1000 Euro, sondern auch um zwei Festivalbändchen für das von Lukas "Poldi" Podolski veranstaltete Glücksgefühle-Festival.

So war der Druck, der auf Freitagskandidatin Anna lastete, groß. Weil die 29-Jährige beruflich als persönliche Shopping-Assistentin unterwegs ist, hegten sowohl Moderator Guido Maria Kretschmer (58) als auch ihre Konkurrentinnen große Erwartungen an ihren Look.

Doch Anna sah sich vor einem großen Problem. Das Budget von 500 Euro war der 29-Jährigen nicht genug. "Für ein ganzes Outfit mit Haaren und Nägeln ist das nicht viel Geld", sagte Anna, während sie die grünen Scheine aus dem Umschlag holte.

Mit einer großen Champagnerflasche zog die Freitagskandidatin mit ihrer Freundin Carla (23) durch die Läden und gönnte sich mit ihrer Begleitung immer mal wieder ein paar großzügige Gläser Alkohol.