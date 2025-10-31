Finale bei "Shopping Queen" in Berlin: Plötzlich fehlen zwei Plätze!

Berlin - Diese Woche haben fünf Frauen bei " Shopping Queen " in Berlin um die Krone gekämpft. Zum Schluss wird es noch mal richtig spannend, denn: Es gibt keinen vierten und fünften Platz!

Kandidatin Claudia (63) wird emotional, als keine Zeit für den Friseur bleibt. © Screenshot RTLplus

Unter dem Wochenmotto "Happy Halloween - Shoppe ein stylisches Outfit mit gruseligen Details!" geht am Freitag die 63-jährige Bauchtänzerin Claudia auf Shopping-Tour. Ihre Vorstellung: Eine Vampirfrau aus ihrem Lieblings-Gruselfilm "30 Days of Night".

Im ersten Laden wird Claudia sofort fündig. Ein langer Rock mit Bluse, Korsage und Stiefeletten soll es werden. "Wie so eine italienische Witwe, die irgendwo in der Camorra ihren Mann begraben hat und es nicht bereut", scherzt Guido Maria Kretschmer (60) daraufhin.

Zum Schluss bleiben nur noch wenige Minuten und keine Zeit für den Friseur. Claudia und Shoppingbegleitung Martina planen um und schminken auf Parkbank mit Drogerie-Make-up. Plötzlich wird die 63-Jährige emotional: "Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie ein Profi-Make-up gekriegt. Ich hab mir das anders vorgestellt".

Beim großen Finale zieht sie trotz aller Hindernisse nicht nur die anderen Mädels in ihren Bann – auch Guido ist begeistert. Kein Wunder, dass er ihr ein unwiderstehliches Angebot macht: "Sollte das hier heute nicht mit dem Gewinn klappen, kriegst du von mir 100 Euro. Die schenke ich dir, damit du einmal zu einem Hairstyler gehen kannst."