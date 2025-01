Guido beim "Shopping Queen"-Finale aus Berlin: "Man denkt, ein Raubtier hat sie angefallen"

Ein helles Kleid mit einem knalligen Blazer, das in einem anderen Laden anprobiert wurde, fand Guido zu bieder. Doch bei Shopping-Begleitung Sebastian traf das Outfit voll ins Schwarze, sodass dazu direkt Schuhe, Handtasche und Accessoires für insgesamt 435 Euro eingetütet wurden.

In einem kleinen Schwarzen, das Manuela zuerst anprobierte, erkannte sie sich nicht wieder und ließ es als zweite Wahl zurücklegen.

Dann klingelte es an der Tür. Nachdem Manuela dem Bachelor aus dem Jahr 2017 die Tür geöffnet hatte, fragte sie zunächst unwissend: "Wer bist du denn?" Doch dann war das Eis schnell gebrochen und eine große Harmonie herrschte zwischen den beiden auch bei der gemeinsamen Shoppingtour.

Doch das Outfit schien Guido dann doch ganz gut zu gefallen: "Zeitlos. Bisschen Retro, auch in der Kombination ganz leicht, was ich sagte, ein Negligé-Moment und Lingerie-Momente."

"Ui, denkt man, so ein Raubtier hat sie angefallen, konkret drumherum", sagte Moderator Guido Maria Kretschmer (59), als Manuela eines ihrer Lieblingskleider aus dem Kleiderschrank anprobierte.

"Shopping Queen" läuft montags bis freitags um 15 Uhr auf VOX. © RTL

Nach dem Besuch beim Friseur ging es für die Finalkandidatin auf den Laufsteg. Manuelas Look für die erste Nacht der Rosen mit dem Bachelor kam bei ihren Konkurrentinnen bis auf kleine Kritikpunkte hervorragend an. Guido fand das Outfit sehr authentisch. "Extrem cooler Look, der sehr gut zu ihr passt".

Nach der Punktevergabe teilten sich alle Kandidatinnen der Woche den ersten Platz mit 37 Punkten. Nur Mittwochskandidatin-Anne (37) lag mit 31 Punkten dahinter. Doch die Wertung von Moderator Guido sollten das Ergebnis noch einmal durchmischen.

Montagskandidatin Katharina (26) sowie Dienstagskandidatin Alena (35) und Charline (25) vom Donnerstag teilten sich mit jeweils 45 Punkten den zweiten Platz. Abgeschlagen mit 38 Punkten landete Anne hinter ihnen.

Über den Titel Shopping Queen und 1000 Euro Siegesprämie konnte sich schlussendlich Freitagskandidatin Manuela mit 46 Punkten freuen.

"Shopping Queen" läuft montags bis freitags um 15 Uhr auf VOX und im Stream bei RTL+.