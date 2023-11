GZSZ-Spezial bei Shopping Queen: "Sie weiß, wie Eleganz geht"

GZSZ-Star Gisa Zach (49) und Kandidatin Annett (49) gaben ein gutes Team ab. © RTL / Constantin Ent.

Auch am Dienstag lautete die Aufgabenstellung von Guido Maria Kretschmer (58): "GZSZ in der Stadt der Liebe - Erschaffe einen filmreifen Paris-Look mit den Soapstars!" Französisches Flair war in der brandenburgischen Landeshauptstadt gefragt!

Aber erst einmal durfte Annett, die in Berlin als zahnmedizinische Assistentin arbeitet und nebenbei einen Food-Blog betreibt, ihre prominente Shopping-Begleitung in ihrem Häuschen in Stahnsdorf begrüßen.

"Hallo, toll!", freute sich die Kandidatin beim herzlichen Empfang von Yvonne-Darstellerin Gisa Zach. Und das, obwohl Zweifach-Mama Annette vor gut 20 Jahren das letzte Mal GZSZ geschaut hat!

Doch hat Annett wirklich ein "goldenes Händchen" fürs Shoppen, wie die Blondine vorab erklärte? Von Mode-Papst Guido Maria Kretschmer zumindest gab es schon einmal Vorschusslorbeeren: "Ich kann mir vorstellen, dass sie uns heute einen ganz besonderen Style bringt. Sie weiß sehr wohl, wie Eleganz geht", so der 58-Jährige.

Für das Paris-Motto wollte Annett etwas Neues wagen: Farbenfroh sollte es werden! Auch einen Hut kann sich der True-Crime-Fan vorstellen. Dafür haben Annett und Gisa vier Stunden Zeit und ein Budget von 500 Euro.

Bei ihrer Tour durch die Potsdamer Boutiquen ergänzen sich Annett und Gisa jedenfalls gut. Guido Maria Kretschmer: "Die passen perfekt zusammen. Wie Freundinnen!"