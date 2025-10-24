Luxus-Alarm bei "Shopping Queen": Das hat selbst Guido noch nie gesehen

Berlin - Finale bei der Couple-Edition von "Shopping Queen" aus Berlin : Doch bevor es an die Punktevergabe geht, bringt Freitagskandidatin Michaela (52) ihre Konkurrentinnen zum Staunen - es wird teuer.

Henric (58) und Michaela (52) sind seit 25 Jahren verheiratet. © Screenshot RTL+

Während Michaela mit ihrem Shopping- und Lebenspartner Henric (58) unterwegs ist, um den perfekten Pärchen-Look zu kreieren, durchstöbern die anderen Hauptstadt-Kandidatinnen das Haus der beiden in Frohnau. Einen besonderen Fund machen sie beim Öffnen von Michaelas Kleiderschrank.

Dort türmen sich Dutzende Designerstücke, eine Tasche edler als die andere. Louis Vuitton, Gucci, Chanel – Michaela scheint sie alle zu besitzen. Auch Moderator Guido Maria Kretschmer (60) verschlägt es für einen Moment die Sprache, bevor er verblüfft ruft: "Sind das alles Markentaschen?"

Auch Mitkandidatin Marianna staunt nicht schlecht: "Ich hab noch nie so viele wertvolle Sachen auf einmal gesehen!" Und Jane vermutet lachend: "Die braucht wahrscheinlich schon ein eigenes Zimmer nur für ihre Taschen."

Als modisches Vorbild gibt Taschenbesitzerin Michaela Heidi Klum (52) an. Denn die sei nicht nur im gleichen Alter, sondern "auch immer ein bisschen crazy, ein bisschen verrückt". Und ihr Liebster? Der beschreibt seinen Stil als "Mischung aus Karl Lagerfeld und 'The Walking Dead'".

Konkret heißt das: Henric - der sogar einen eigenen Kleiderschrank besitzt, wie Modepapst Guido beeindruckt feststellt - liebt den klassischen Stil: graue Anzüge mit leicht britischem Touch. Seine Michaela steht dagegen auf Muster, Farben und Extravaganz.