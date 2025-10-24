Luxus-Alarm bei "Shopping Queen": Das hat selbst Guido noch nie gesehen
Berlin - Finale bei der Couple-Edition von "Shopping Queen" aus Berlin: Doch bevor es an die Punktevergabe geht, bringt Freitagskandidatin Michaela (52) ihre Konkurrentinnen zum Staunen - es wird teuer.
Während Michaela mit ihrem Shopping- und Lebenspartner Henric (58) unterwegs ist, um den perfekten Pärchen-Look zu kreieren, durchstöbern die anderen Hauptstadt-Kandidatinnen das Haus der beiden in Frohnau. Einen besonderen Fund machen sie beim Öffnen von Michaelas Kleiderschrank.
Dort türmen sich Dutzende Designerstücke, eine Tasche edler als die andere. Louis Vuitton, Gucci, Chanel – Michaela scheint sie alle zu besitzen. Auch Moderator Guido Maria Kretschmer (60) verschlägt es für einen Moment die Sprache, bevor er verblüfft ruft: "Sind das alles Markentaschen?"
Auch Mitkandidatin Marianna staunt nicht schlecht: "Ich hab noch nie so viele wertvolle Sachen auf einmal gesehen!" Und Jane vermutet lachend: "Die braucht wahrscheinlich schon ein eigenes Zimmer nur für ihre Taschen."
Als modisches Vorbild gibt Taschenbesitzerin Michaela Heidi Klum (52) an. Denn die sei nicht nur im gleichen Alter, sondern "auch immer ein bisschen crazy, ein bisschen verrückt". Und ihr Liebster? Der beschreibt seinen Stil als "Mischung aus Karl Lagerfeld und 'The Walking Dead'".
Konkret heißt das: Henric - der sogar einen eigenen Kleiderschrank besitzt, wie Modepapst Guido beeindruckt feststellt - liebt den klassischen Stil: graue Anzüge mit leicht britischem Touch. Seine Michaela steht dagegen auf Muster, Farben und Extravaganz.
Können Michaela und Henric auch Moderator Guido überzeugen?
Einen Sinn für Mode hat das Paar also, das seit 25 Jahren verheiratet ist. Jetzt wollen sie am letzten Tag der Berliner Woche auch die anderen Kandidatinnen und natürlich Moderator Guido überzeugen.
Der gibt schon mal Vorschusslorbeeren: "Man sieht, dass sie Mode liebt. Das gilt natürlich auch für ihren Mann."
1000 Euro in der Tasche und vier Stunden Zeit haben Henric und Michaela, um das Motto der Woche zu erfüllen: "In guten wie in schlechten Zeiten! Zeigt, dass ihr modisch für immer zusammengehört!"
Am Ende erzielen Michaela und Henrich mit 44 Punkten einen starken zweiten Platz und müssen sich nur Marianna und Michael geschlagen geben, die mit 45 Punkten den Wochensieg einfahren. Auf Platz drei landen Katja und Julius mit 42 Zählern. Dahinter folgen Manuela und Martin mit 38 Punkten, die sich den vierten Platz mit dem Montagspaar Jane und Matthias teilen.
Die neuen Folgen von "Shopping Queen" seht Ihr montags bis freitags jeweils um 15 Uhr bei VOX oder vorab im Stream bei RTL+.
Titelfoto: Screenshot RTL+