Pärchen-Power bei "Shopping Queen": Ihr Mann ist in wenigen Minuten fertig

Berlin - Diese Woche wird es bei " Shopping Queen " in Berlin doppelt modisch. Jeweils fünf Pärchen treten gegeneinander an, um das Paar mit dem besten Stil zu werden. An Tag zwei wird es bereits sehr herausfordernd.

Katja (37) und Julius (36) haben sich vorab vorgenommen, nicht von Geschäft zu Geschäft zu rennen. © Screenshot RTL+

Am Dienstag haben Katja (37) und Julius (36) das Vergnügen, das Motto "In guten wie in schlechten Zeiten! Zeigt, dass ihr modisch für immer zusammengehört!" auf dem Laufsteg zu präsentieren.

"Da läuft es aber auch", stellt Guido Maria Kretschmer (60) bei der Vorstellung des Pärchens fest. Beide sind sehr sportbegeistert, betreiben ein Fitnessstudio am Potsdamer Platz und verbreiten Ernährungs- und Trainingstipps auf Instagram.

"Im optimalen Fall finden wir einen Layering-Look. Da wäre das gemeinsame Teil wahrscheinlich ein Trenchcoat", verrät Katja ihren Plan. Idealerweise möchten sie vermeiden, unter Druck zu geraten und die Straße entlangzurennen.

Bereits im ersten Laden wird Julius fündig. Die Kombination aus beigem T-Shirt, rotem Pullover, heller Jeans und Basecap lässt Katjas Vorstellung eines Layering-Looks Wirklichkeit werden. "Wow, sieht richtig süß aus", strahlt sie ihrem Mann entgegen.

Doch nachdem der perfekte Look für ihren Partner feststeht, gerät die 37-Jährige beim Zusammenstellen ihres eigenen Outfits unter Druck.