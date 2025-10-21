Pärchen-Power bei "Shopping Queen": Ihr Mann ist in wenigen Minuten fertig
Berlin - Diese Woche wird es bei "Shopping Queen" in Berlin doppelt modisch. Jeweils fünf Pärchen treten gegeneinander an, um das Paar mit dem besten Stil zu werden. An Tag zwei wird es bereits sehr herausfordernd.
Am Dienstag haben Katja (37) und Julius (36) das Vergnügen, das Motto "In guten wie in schlechten Zeiten! Zeigt, dass ihr modisch für immer zusammengehört!" auf dem Laufsteg zu präsentieren.
"Da läuft es aber auch", stellt Guido Maria Kretschmer (60) bei der Vorstellung des Pärchens fest. Beide sind sehr sportbegeistert, betreiben ein Fitnessstudio am Potsdamer Platz und verbreiten Ernährungs- und Trainingstipps auf Instagram.
"Im optimalen Fall finden wir einen Layering-Look. Da wäre das gemeinsame Teil wahrscheinlich ein Trenchcoat", verrät Katja ihren Plan. Idealerweise möchten sie vermeiden, unter Druck zu geraten und die Straße entlangzurennen.
Bereits im ersten Laden wird Julius fündig. Die Kombination aus beigem T-Shirt, rotem Pullover, heller Jeans und Basecap lässt Katjas Vorstellung eines Layering-Looks Wirklichkeit werden. "Wow, sieht richtig süß aus", strahlt sie ihrem Mann entgegen.
Doch nachdem der perfekte Look für ihren Partner feststeht, gerät die 37-Jährige beim Zusammenstellen ihres eigenen Outfits unter Druck.
Katja wagt überraschenden Haarschnitt bei "Shopping Queen" in Berlin
Nur kurze Zeit später findet auch Katja ihr perfektes Outfit - farblich passend zu ihrem Partner. Um noch eins draufzulegen, überrascht sie mit einem Vorschlag für ihre Frisur: "Ich schneide meine Haare ab. Sie werden kurz. So Longbob-mäßig".
Auch der Friseur ist überrascht, als er hört, dass er in 25 Minuten einen Longbob schneiden soll. "Schneiden? Nee, wirklich?", fragt er ganz verblüfft.
Ihr Partner darf währenddessen warten und zuschauen. "Wir machen gar nichts mit Julius? Gar nichts? Die Männer gucken immer in die Röhre", stellt Guido daraufhin fest.
Am Ende des Tages findet Katja: "Wir passen zusammen. Wir haben ein gemeinsames Piece, aber trotzdem ist jeder individuell geblieben. Dass wir überhaupt im Budget bleiben, hätten wir auch nicht gedacht".
Wie viele Punkte Katja und Julius mit nach Hause nehmen, wird sich Dienstagnachmittag um 15 Uhr auf VOX oder vorab im Stream bei RTL+ zeigen. Am Mittwoch müssen Marianna und Michael ihr Modegespür unter Beweis stellen.
Titelfoto: Screenshot RTL+