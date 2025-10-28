"Shopping Queen": Als Kandidatin Alexa von sich erzählt, ist für Guido Maria Kretschmer alles klar

Berlin - Bei " Shopping Queen " treten nach dem vergangenen Pärchen-Special in dieser Woche wieder fünf Kandidatinnen aus Berlin im Wettkampf um das beste Outfit gegeneinander an. An Tag zwei darf Alexa (48) ihr Gespür für schaurig-schöne Mode unter Beweis stellen, um sich hoffentlich die begehrte Kröne zu sichern.

Alexa (48) war der Schock bereits beim Auftakt ins Gesicht geschrieben, als sie das Wochenmotto erfuhr. © Screenshot RTL+

Auch in dieser "Shopping Queen"-Woche dreht sich alles wieder um ein bestimmtes Motto. Es lautet: "Happy Halloween - Shoppe ein stylisches Outfit mit gruseligen Details!" Dabei gilt: Der Look soll nicht nach Karnevalskostüm aussehen. Stattdessen soll das Styling auch alltagstauglich sein.

Ob Dienstagskandidatin Alexa das gelingt? Talissa (23) sauste am Montag im pinken "Shopping Queen"-Mobil" durch die Hauptstadt und legte als erfahrenes Modell mit 34 Punkten vor. Die Messlatte ist entsprechend hoch.

Alexa, die zwischen New York und Berlin pendelt, ist privat Halloweenmuffel, beruflich aber vielseitig unterwegs: Schauspielerin, Sängerin, Dance-Fitness-Instructor, Simuliationspatientin und arbeitet gelegentlich General Manager in einem deutschen Biergarten in New York.

"'Was bin ich eigentlich?', frage ich mich gerade", warf Guido Maria Kretschmer (60) bei der Auflistung in den Raum und kam zu der Erkenntnis: Moderator, Designer, Autor. Dem Modepapst blieb bei Alexa die Spucke weg und war in eigenen Worten erstaunt.