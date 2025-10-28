"Shopping Queen": Als Kandidatin Alexa von sich erzählt, ist für Guido Maria Kretschmer alles klar
Berlin - Bei "Shopping Queen" treten nach dem vergangenen Pärchen-Special in dieser Woche wieder fünf Kandidatinnen aus Berlin im Wettkampf um das beste Outfit gegeneinander an. An Tag zwei darf Alexa (48) ihr Gespür für schaurig-schöne Mode unter Beweis stellen, um sich hoffentlich die begehrte Kröne zu sichern.
Auch in dieser "Shopping Queen"-Woche dreht sich alles wieder um ein bestimmtes Motto. Es lautet: "Happy Halloween - Shoppe ein stylisches Outfit mit gruseligen Details!" Dabei gilt: Der Look soll nicht nach Karnevalskostüm aussehen. Stattdessen soll das Styling auch alltagstauglich sein.
Ob Dienstagskandidatin Alexa das gelingt? Talissa (23) sauste am Montag im pinken "Shopping Queen"-Mobil" durch die Hauptstadt und legte als erfahrenes Modell mit 34 Punkten vor. Die Messlatte ist entsprechend hoch.
Alexa, die zwischen New York und Berlin pendelt, ist privat Halloweenmuffel, beruflich aber vielseitig unterwegs: Schauspielerin, Sängerin, Dance-Fitness-Instructor, Simuliationspatientin und arbeitet gelegentlich General Manager in einem deutschen Biergarten in New York.
"'Was bin ich eigentlich?', frage ich mich gerade", warf Guido Maria Kretschmer (60) bei der Auflistung in den Raum und kam zu der Erkenntnis: Moderator, Designer, Autor. Dem Modepapst blieb bei Alexa die Spucke weg und war in eigenen Worten erstaunt.
Shopping Queen: Guido Maria Kretschmer sieht Kandidatin den Spaß an
Die Single-Lady beschreibt ihren Modestil als "happy", was auch Guido bei ihrer Polka-Einlage nicht verborgen bleibt: "Die hat Spaß im Leben. Das ist das Wichtigste im Leben."
Alexa hat auch schon eine grobe Vorstellung, wie ihr Halloween-Outfit aussehen soll: "Vergangenes Jahrhundert, so stilvoll."
Ihr Vorbild sei Weltstar Marlene Dietrich (90†, "Der blaue Engel"), die mit ihrem bis heute legendären Looks Stil eine ganze Generation prägte. Zudem bat sie Guido an eine Folge "Shopping Queen" in New York zu drehen. Der Designer ist von der Idee direkt angetan: "Der Sender ist schon begeistert."
Mitstreiterin Siena (32) schickte bereits hinsichtlich des Outfits hervor "Bei Alexa muss man sich auf alles gefasst machen." Und so kam es dann auch ...
Ob Alexa ihre Konkurrentinnen überzeugen konnte, das erfahrt Ihr am Dienstag, um 15 Uhr, bei VOX oder schon jetzt auf RTL+.
Titelfoto: Screenshot RTL+ (Bildmontage)