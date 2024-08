"Shopping Queen"-Finale aus Berlin: Plötzlich stiehlt der Kameramann allen die Show!

Berlin - Beim Finale von " Shopping Queen " aus der Hauptstadt wurde am Freitag endgültig über die Frage entschieden: Wer ist Berlins ultimative Beach-Beauty?

Am Finaltag suchte Kandidatin Ariane (35) nach dem perfekten Strand-Outfit. © RTL / Constantin Ent.

Mit dem Motto der Woche "Beach Beauty - Sei mit Deiner Bademode der Hingucker am Strand!" dürfte Tageskandidatin Ariane einiges anfangen können - schließlich verbrachte die 35-Jährige die Corona-Zeit auf der Sonneninsel Bali.

Ihren eigenen Stil beschrieb Ariane mit einem Wort als "kreativ". Kein Wunder, ist die Berlinerin doch selbstständige Künstlerin und arbeitete in der Vergangenheit schon für eine NFT-Kollektion mit Rapper Cro (34) zusammen.

Von dem 80er-Jahre-Fliegerseide-Overall aus Arianes Kleiderschrank war der Kameramann so angetan, dass er kurzerhand selbst in den Vintage-Fummel schlüpfte. "Erinnert mich total an meine Jugend", erklärte er begeistert.

Jetzt aber schnell ins Shopping-Mobil, denn eigentlich sollte ja Ariane selbst an fünften Tag aus Berlin mit ihrem Look überzeugen. "Ich find' sie ist echt 'ne Type. Für mich auch ein Highlight in dieser Woche", freute sich Moderator Guido Maria Kretschmer (59).

Um sich im Freitagstrubel in der City den Weg durchs Gedränge bahnen zu können, nahm die ausgeflippte Kandidatin kurzerhand ein pinkes Karaoke-Mikrofon mit auf Tour. Mit im Gepäck hatte sie außerdem ihre beste Freundin Nina (34) und 500 Euro Shopping-Budget.