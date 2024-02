"Shopping Queen" in Berlin: Guido traut bei dieser Aussage seinen Ohren nicht! - "Wie bitte?"

Berlin - Finale der " Shopping Queen "-Woche in Berlin! Am fünften und letzten Tag ging Yana (53) als Letzte um die begehrte Modeköniginnen-Krone ins Rennen.

Gleich im ersten Laden wurde die Einzelhandels-V erkäuferin, die einen Taschen-Tick hat, fündig: Moonboots im USA-Look für knapp 225 Euro landeten in der Einkaufstüte. "Sieht aber toll aus. Ich finde, steht ihr gut", segnete Guido das Key-Piece ab.

Diese Erfahrung hatte am Donnerstag auch Jessy gemacht, die aktuell mit vollen 40 Zählern vor Gabi (38 Punkte), Anne (35 Punkte) und Schlusslicht Nadja (32 Punkte) liegt.

"Wie bitte?", entfuhr es daraufhin dem Modepapst und er ulkte: "Also da ist auf jeden Fall der Ausgang jetzt. [...] Der Spaß ist für uns schon gelaufen, bevor es losgeht."

Die Sozialpädagogin sorgte direkt mit einer Aussage für Entsetzen bei Guido Maria Kretschmer (58). "Ich bin nicht so die Shopping-Fanatikerin. Ich shoppe, wenn, dann online oder am liebsten tatsächlich gar nicht", verkündete die Studentin.

Guido Maria Kretschmer (58) verkündete die Siegerin der "Shopping Queen"-Woche in Berlin. © RTL / Andreas Friese

Mit den restlichen 275 Euro ging es in den nächsten Laden. Auch dort lief alles ruckzuck ab. Yana schockverliebte sich in eine zottelige Yeti-Jacke in Weiß für 70 Euro. Dazu gesellte sich ein ebenfalls weißer Pullover für 50 Euro. Für die Jeans waren 40 Euro fällig. Abzüglich Rabatt blieben noch gut 137 Euro übrig.

Im nächsten Laden war daher noch Geld für winterliche Accessoires wie Bommelmütze, Sonnenbrille und dergleichen drin. Nach Abzug von 40 Euro für Make-up blieb ein Restbudget von 32 Euro. Dafür fehlte die Zeit für einen Friseurbesuch, aber in den restlichen drei Minuten ging es noch einmal fix zum Taschen-Kauf. Kostenpunkt: 25 Euro.

Nach der Präsentation des Skihäschen-Looks auf dem Laufsteg vergaben die Kontrahentinnen 37 von 40 möglichen Punkten.

Über das finale Ranking entschied der Star-Designer: Anne erhielt weitere neun Punkte, für Gabi gab es acht, bei Jessy ließ sich der Mode-Papst zu neun Zählern und bei Nadja "mit zugedrückten Augen" zu sechs Punkten hinreißen. Yana sammelte zusätzliche acht Zähler. Damit war es entschieden: Gewinnerin ist Jessy mit 49 von 50 möglichen Punkten, die sich über den Titel und 1000 Euro freuen kann. Von dem Preisgeld will sich die 37-Jährige vielleicht einen neuen Fernseher kaufen.

