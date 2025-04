"Shopping Queen"-Teilnehmerin ist Fuß-Model für diese RTL-Moderatorin!

Da Frauke Ludowigs (61) Füße "umstritten" waren, war Melanie Fuß-Double für die RTL-Moderatorin. © David Inderlied/dpa

Die Dortmunderin ist nämlich Fuß-Double für RTL-Moderatorin Frauke Ludowig (61)!

"Meine Agentur hatte mich gefragt: 'Was hast du eigentlich für Füße?' Da habe ich ein Foto geschickt und sie hat gesagt: 'Okay, du bist gebucht!'", verrät Melanie am Dienstag in der VOX-Sendung.

Zu sehen sind die Füße der Blondine, wenn RTL seinen Werbetrailer spielt und Frauke Ludowig darin gezeigt wird. "Da ihre Füße damals ein bisschen umstritten waren, durfte mein Körper herhalten", berichtet die gelernte Zahntechnikerin stolz.

Beim Kampf ums beste Outfit spielt Melanies Körper jedoch eher eine untergeordnete Rolle. Vielmehr muss die Moderatorin ihre Konkurrentinnen mit einem coolen Büro-Look überzeugen.

Kann sie die 33 Punkte ihrer Vorgängerin Louisa (30) überbieten?