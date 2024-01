Was war da los? Bei dieser "Shopping Queen"-Kandidatin liegt Guido total daneben

Von Kandidatin Michelle (33) war Guido Maria Kretschmer zwar sehr angetan, ihr Outfit gefiel ihm allerdings nicht sonderlich gut. © RTL/Constantin Ent.

"Hip in Ripp - zeige ein Outfit im angesagten Ripp-Strick" lautet das Motto in dieser Woche, in der die "Shopping Queen" aus Kassel gesucht wird. Am Mittwoch hatte sich nun eben Michelle auf Shopping-Tour begeben.

"Ich finde die ja toll. Sie hat so was ganz Lebendiges", schwärmte Guido zu Beginn von der Kandidatin und traute ihr offenbar so einiges zu.

Einen ersten Dämpfer bekam seine Begeisterung allerdings, als Michelle ihre Shopping-Begleitung vorstellte. Denn sie hatte sich ihre Schwester Denise (35) ausgesucht. Und die gestand, nicht unbedingt ein "Shopping Queen"-Fan zu sein. "Ich guck's manchmal mit Michelle, aber nie alleine", so Denise.

Für den nächsten Dämpfer für Guido sorgte dann der hippe Laden, in dem sich die Schwestern nach dem passenden Outfit umschauen wollten. Hatte sich der Moderator für Michelle doch irgendwie etwas Knalligeres gewünscht, so dominierten dort schwarz, weiß und allenfalls sehr gedeckte Farben.

Michelle hatte sich schließlich für eine schwarze Hose, einen weiten Ripp-Strick-Pulli mit breiten weißen und schwarzen Streifen sowie dazu passende Boots entschieden.