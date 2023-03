Heute Staffelfinale! Das passiert in der letzten Folge "SOKO Hamburg"

Die Kommissarin weiter: "Der Notarzt wäre von Herzstillstand ausgegangen, wenn da nicht diese Wunden am Hals wären." Dort finden sich Rötungen, die auf den Einsatz eines Elektroschockers hindeuten. Aber das ist im Normalfall nicht tödlich.

"Das Opfer ist wohl schon seit gestern Abend tot", teilt Lena Testorp (Anna von Haebler, 35) ihrem Chef Oskar Schütz (Marek Erhardt, 53) am vermeintlichen Tatort mit.

Die Angestellten wundern sich danach, dass sowohl ihr Vorarbeiter Holger Windisch (Dirk Laasch, 67) als auch das Müllauto fehlen. Wenig später übernimmt die SOKO den Fall. Denn Windisch wird tot in dem Fahrzeug gefunden, das eine Einfahrt in einem Wohngebiet blockiert.

Ins Visier gerät aber auch Simone Freund (Tina Rother, 32). Die neue Leiterin der Behörde für Abfallwirtschaft wusste vom von Windisch geplanten und demnächst anstehenden wochenlangen Streik. Dieser hätte auch die Müllverbrennungsanlage lahmgelegt, an der sie Anteile hält. Wurde sie deswegen zur Mörderin?

Einer der Nachbarn, Allgemeinmediziner Dr. Jonas Bönisch (Timo Weisschnur, 33), der auf der Straße eine Praxis betreibt, sagt aus, dass ihn das Fahrzeug schon am Vortag aufgefallen ist, da es nicht der reguläre Abholtag gewesen sei. Im Führerhaus hätten zwei Personen gesessen.

Unter einem Sitz des Müllautos werden neben einem Elektroschocker - die mögliche Tatwaffe - auch 10.000 Euro in Geldbündeln gefunden.

Die "SOKO Hamburg" ermittelt in der letzten Folge "Der Müll der Anderen" am Montag ab 18 Uhr im ZDF und schon vorab in der Mediathek.