TV-Ermittler ratlos: Sohn steinreicher Eltern in Kiez-Bar erschlagen

Hamburg - Der " SOKO Hamburg " steht am Montagabend der Mord am Sohn einer einflussreichen Familie ins Haus.

Heimlich sprechen Finn Tiedemann und Jule Steiner im "Dicken Dackel". © ZDF/manju.de

Im "Dicken Dackel" tanzen und trinken Finn Tiedemann (gespielt von Leonard Proxauf, 27) und seine Assistentin Marie Wolters (Carla Njine, 22) auf einen erfolgreichen Deal, den sie auch aufgrund ihres Kleides eintüten konnten, äußert er sich ihr gegenüber sexistisch.

Noch am selben Abend gibt es einen Todesfall in der Bar: Tiedemann liegt erschlagen in einem Raum. Seine Uhr stoppte um 20.54 Uhr - der Todeszeitpunkt.

Kneipen-Pächter Hanno Steiner (Andreas Anke, 49) und sein Ziehsohn und Mitarbeiter Erik Börnsen (Iskander Madjitov, 33) wollen das Opfer nicht gekannt haben.

Der Getötete, das ergeben die anschließenden Ermittlungen, hat einen makellosen Lebenslauf, studierte im Ausland und arbeitete seit Kurzem in der Immobilienfirma seiner einflussreichen Eltern.