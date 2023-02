Geigenspieler in Hamburger Konzerthaus von Scheinwerfer erschlagen, SOKO eingeschaltet

Hamburg - Mit einem als Unfall getarnten Mordanschlag und jeder Menge Verdächtigen muss sich die " SOKO Hamburg " am heutigen Montagabend beschäftigen.

Kurz darauf erscheint Simone Relinger (Lara Marian, 35) und wird aufgrund ihres Zuspätkommens ebenfalls von Pohl beleidigt: "So scheiße, wie du in letzter Zeit spielst, hättest du's echt bitter nötig."

Violoncellist Carsten Gümbel (Steven Sowah, 32) versucht ihn zu beruhigen - vergebens. "Was willst du denn? Kümmer' du dich mal lieber drum, dass deine Freundin pünktlich zur Probe kommt."

"Wenn es so weitergeht, schmeiß' ich die Alte raus. Meine Fresse, wie alt bist du, zwölf? Entspann' dich mal. Willst du lieber nach Hause gehen? Kein Bock auf deine schwachen Nerven, das ist doch kein Kindergarten", wird er ihr gegenüber bei der Probe in der Hamburger Laeiszhalle aufbrausend.

"Der Scheinwerfer wurde vermutlich kurz vor der Probe manipuliert", so Kommissar Oskar Schütz (Marek Erhardt, 53). "Es war also nur eine Frage der Zeit, bis er sich aus der Verankerung löst und auf die Bühne kracht."

Denn der Techniker findet ein Teil, das in die Haltevorrichtung der Scheinwerfer gehört. Zudem war ein Sicherungsdraht ausgehakt.

Die "SOKO Hamburg" ermittelt in der neuen Folge "Die erste Geige" am Montag ab 18 Uhr im ZDF und schon vorab in der Mediathek.