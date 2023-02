Tragödie in Hamburg: Hier liegt ein toter Marktschreier im Lieferwagen

Hamburg - Um einen erschlagenen Marktschreier dreht sich der neue Fall der " SOKO Hamburg " am Montag.

Marktstandbetreiber Sven Peters und seine Frau Hannah erwarten ein Kind. © ZDF/manju.de

Obst, Gemüse, Fisch, Salate: Mehrere Betreiber bieten an ihren Marktständen frische und regionale Produkte für ihre Kunden an. So auch Sven Peters (gespielt von Julian Greis, 39) und seine Frau Hannah (Selina Louis, 26), die dort auch ihre Schwangerschaft verkünden.

Weinverkäufer James Robinson (Milton Welsh, 54) gehört zumindest nicht zu den Gratulanten, denn er verspürt Zorn gegen das Paar, kommt wutentbrannt zu den Verliebten gelaufen:

"Mach die Musik aus, Mann. Spannst du dein Baby jetzt auch schon vor deinen Karren? Ist noch nicht mal auf der Welt und du musst schon Marketing machen? So verdammt erbärmlich."

Wenige Stunden später folgt die Tragödie: Hannah findet Sven tot im eigenen Lieferwagen, er starb aufgrund von Fremdeinwirkung.

"Das Opfer ist vermutlich an einer Kopfverletzung gestorben, wurde gestoßen und ist wahrscheinlich da gegen den Haken geknallt", berichtet Kommissar Luiz Vieira dos Santos (Thiago Braga de Oliveira, 34) seiner Kollegin Lena Testorp (Anna von Haebler, 35).