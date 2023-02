Ein Fall für die SOKO! Paketbote in Hamburg ermordet

Hamburg - Auf der Suche nach dem Mörder eines Paketboten taucht die " SOKO Hamburg " am heutigen Montag tief in ein womöglich kriminelles Netzwerk ein.

Obwohl der Polizist sofort den Notruf wählt, können die Sanitäter nichts mehr für das Opfer tun, das noch vor Ort an seinen schweren Verletzungen stirbt.

Im Inneren herrscht allerdings Chaos, die Postsendungen liegen wild verteilt und auch Blut findet sich an der Tür. Nach kurzer Suche findet Luiz den Boten mit einer Stichverletzung im Hauseingang liegend vor.

Einer davon ist auch Kommissar Luiz Vieira dos Santos (Thiago Braga de Oliveira, 34), der kurze Zeit später eine beunruhigende Entdeckung macht. Weil Luiz ein falsches Produkt bestellt hat, will er das Paket umgehend wieder zurückschicken und hat Glück, denn das Paketauto steht noch vor seinem Haus.

Stutzig macht die Ermittler zudem, dass der Bote ein Paket für Martin Fasshauer (Tim Porath, 47) bei Kampe abgeben wollte, die Auslieferung an den Empfänger aber per Unterschrift bestätigt wurde. Und auch Voges' Kollege Uwe Neumeyer (Ole Eisfeld, 49) verhält sich merkwürdig.

Die Rentnerin erzählt dem Kommissar, dass sie den Getöteten eines Diebstahls beschuldigt hat. Damals kam ein an sie geschicktes Handy abhanden. Hat es Voges mitgehen lassen?

Die "SOKO Hamburg" ermittelt in der neuen Folge "Ausgeliefert" am Montag ab 18 Uhr im ZDF und schon vorab in der Mediathek.