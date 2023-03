Soko Wismar: Polizei schleppt Auto im Parkverbot ab und macht grausigen Kofferraum-Fund

Wismar - Nach dem Abschleppen eines im Parkverbot stehenden Autos wird in dessen Kofferraum die Leiche eines Mannes gefunden. Die " SOKO Wismar " ermittelt wegen Mordes!

Am gestrigen Tag sei ein Auto abgeschleppt worden, dessen Motorhaube eingedellt ist, einen kaputten Scheinwerfer und Blutanhaftungen aufweist. Da offene Kabel unter dem Lenkrad zu sehen sind, was auf einen Diebstahl deutet, wird auch der Kofferraum geöffnet. Und darin befindet sich die Leiche von Matteo Ritter (Omar Yussuf Bousnali).

Auf dem Gelände der KfZ-Verwahrstelle der Polizei spricht Solveig Hansen (gespielt von Tanja Bahmani) die Kommissare Paula Moorkamp (Stella Hinrichs, 31) und Eddi Jansons (Gustavs Gailus, 29) an.

Eddi Jansons (M.) schleust sich inkognito beim Pokerspiel ein. © ZDF/Meyerbroeker

Während die Fahrzeughalterin Frau Klöpper auf Kongress in San Francisco ist, wird auf einer Straße eine größere Blutlache gefunden. Diese kann Matteo Ritter zugeordnet werden.

Karoline Joost (Nike Fuhrmann, 48) und Lars Pöhlmann (Dominic Boeer, 44) schauen sich gleichzeitig im Wohnhaus des Toten um. Seine Wohnung wird nach Hinweisen durchsucht und auch der demente Nachbar Sascha Roehler (Jürgen Mai, 72) befragt.

Unklar ist, ob Ritter wirklich als IT-Spezialist gearbeitet hat. Schließlich war er vor allem nachts unterwegs. Eine Visitenkarte aus der "Taff Bar" lässt Joost und Pöhlmann genau dorthin fahren, wo sie den Besitzer Kai Hartmann (Adam Bousdoukus, 49) antreffen, der das Opfer aber nicht kennen will.

Die Ermittlungen ergeben, dass das Opfer an illegalen Pokerspielen teilnahm, die in der Bar stattfanden. Um an Infos zu kommen, schleust sich Jansons als Spieler ein.

In der Rechtsmedizin ergeben dagegen Dr. Sturbecks Untersuchungen, dass Ritter von hinten gerammt worden sein muss, während er gerannt ist. Ein Unfall war es nicht. Es wird nach einem Mörder gesucht.