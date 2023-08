"Taucha-Soul-Food": Bei "Mein Lokal, Dein Lokal" beweisen Leipziger ihr Können

Leipzig - In dieser Woche präsentiert die Messestadt die sächsische Kochkunst von ihrer besten Seite. In der Kabel-Eins-Show "Mein Lokal, Dein Lokal" treten fünf Leipziger im Kampf um den goldenen Teller gegeneinander an. Los ging es am gestrigen Montag in Taucha im Gasthof Döbitz bei Antonio.