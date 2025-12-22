Entsetzen über Pool-Action seiner Freundin: "Das kriege ich nicht mehr aus meinem Kopf raus!"
Kreta (Griechenland) - Bei Aleks (34) und Marwin (28) kommt nach ihren Verfehlungen bei "Temptation Island VIP" allmählich die Einsicht, dass sie in ihren Beziehungen mit Vanessa (25) bzw. Melissa (28) etwas ändern müssen. Gleichzeitig rastet Laurenz (23) in Folge 12 wegen eines Flirts seiner Brenda (22) aus.
Das leuchtende Temptation-Light schon am Frühstückstisch heißt nichts Gutes. "Denkst du, Vanessa hat abgebrochen? Ich habe Angst, dass ich zu sehen bekomme, wie sie sagt, dass die Beziehung für sie beendet ist", hat Aleks Muffensausen.
Doch es ist Brenda (22), die mit Verführer Musti (27) im Pool flirtet, sich eine Wimper von der Wange streicheln lässt, seine Beine berührt.
"Wir können darüber reden, wenn du Scheiße laberst über mich. Aber das war körperlich, das habe ich gesehen und das kriege ich doch auch nicht mehr aus meinem Kopf raus", kriegt sich Laurenz nicht mehr ein.
Für den 23-Jährigen war das eine "totale Grenzüberschreitung". Er stampft wild um den Pool, sagt mehrfach "Trennung". Er sei nicht mit einer Frau zusammen, "die so eine Scheiße macht. Ich bin nicht traurig, ich bin stinksauer. An Tag zehn geht die mir noch auf'n Sack, Junge." Er packt einen Plastikstuhl und wirft ihn im hohen Bogen in den Pool.
Dass gleichzeitig Brenda ein schlechtes Gewissen wegen genau dieser gezeigten Szene hat, ahnt Laurenz nicht. Sie rechtfertigt den Flirt aber mit dem "Trockens*x", den sie von ihrem Freund gesehen hatte.
Temptation Island VIP: "Wir müssen uns ändern, unsere Frauen sind nicht glücklich!"
"Ich hab so viele Signale von Vanessa ignoriert", sieht Aleks ein. "Die hat sich schon länger nicht geehrt gefühlt." Er verstehe jetzt, dass sie sich emotional fallen lassen können muss, um mit ihm intim zu werden. "Wir Männer müssen das nicht", schiebt er hinterher.
Zuvor hatte er von einer monatelangen Sexflaute berichtet und in einem Off-Cam-Moment gesagt, dass geangelte Fische in einem Eimer aufgrund ihrer Atembewegungen mit dem Maul "mehr geben" als Vanessa und damit offensichtlich auf ausbleibenden Oralverkehr hingewiesen.
Die 25-Jährige wäre also empfänglich, wenn man ihr "einfach nur zuhört", vermutet der Dubai-Auswanderer. Marwin ergänzt für sich: "Verständnis zeigen." Und Aleks kommt zur Erkenntnis: "Das war's. Wenn du nur das hast und wenn ich nur das hab, sind wir die perfekten Männer für die."
Auch Marwin, der von Melissa verlangt hatte, sich nicht wie eine "H*re" zu kleiden, geht jetzt endlich ein Licht auf: "Wir müssen uns ändern, unsere Frauen sind nicht glücklich."
