Neue ARD-Serie: Joseph verhindert Selbstmord eines 17-Jährigen und gerät unter Mordverdacht

London (England) - Hat ein Psychologe ein Frauenleben auf dem Gewissen? In der fünfteiligen ARD-Serie "The Suspect - Trügerische Wahrheit" wird am Freitag dieser Frage auf den Grund gegangen.

Kann Psychologe Joseph O'Loughlin einen Selbstmord verhindern? © ARD Degeto/ITV Studios

Im Teaser zur Miniserie heißt es: "Auf hoch spannende Weise spielt die britische Thrillerserie mit der Frage, ob der angeschlagene Protagonist sich selbst und andere täuscht - oder ob er einem intriganten Plan auf die Schliche kommt."

Und so startet die erste Folge: Psychologe Joseph O'Loughlin (gespielt von Aidan Turner, 40) sitzt mit einer Patientin in einem Behandlungszimmer des City of Westminster Hospital. Sie scheint panische Angst vor Brücken zu haben. Mitten im Gespräch wird er in die siebte Etage gerufen. Dort will ein 17-jähriger Krebspatient vom Fenstersims in den Tod springen.

"Unser Vermittler ist unterwegs, aber er steckt im Stau fest. Er ist bald hier, nur: Die Situation erfordert ein sofortiges Eingreifen", sagt eine Polizistin vor Ort. Mithilfe der Feuerwehr lässt er sich an der Gebäudefassade sichern und arbeitet sich langsam zu Malcolm (Gabin Kongolo) vor.

Der unheilbar kranke Jugendliche, der einen Tumor im Hirnstamm hat und per Chemotherapie behandelt wird, soll in ein Gespräch verwickelt werden. Die erhaltenen Anweisungen gehen O'Loughlin aber dermaßen auf den Zeiger, dass er den Knopf in seinem Ohr entfernt und die Schlichtung auf eigene Faust versucht.