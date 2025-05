Schock-Moment am Set: Tierärztin Dr. Mertens von Schlange gewürgt

Leipzig - Die Schauspielerin Elisabeth Lanz (53) ist aktuell wieder jeden Dienstag als Dr. Susanne Mertens in der Serie " Tierärztin Dr. Mertens " zu sehen. Dabei kommt sie vielen Tieren nah. Manchen auch zu nah, wie sie jetzt verraten hat.

Alles in Kürze

Seit mehr als 20 Jahren verkörpert Elisabeth Lanz nun schon die Rolle der Dr. Susanne Mertens. © Bild: ARD/Steffen Junghans

Seit mehr als 20 Jahren dient der Zoo Leipzig als Kulisse für die beliebte Serie. Logisch, dass seitdem regelmäßig echte Tiere vor der Kamera standen.

Lanz kommt beim Dreh mit vielen von ihnen in Berührung. Das bringt auch Risiken mit sich.

Wie die Schauspielerin gegenüber "Bild am Sonntag" erzählte, nahm eine Schlange sie am Set sogar in den Würgegriff.

"Ich habe mal mit einer Schlange gedreht, die sich während einer Szene um meinen Körper schlang und auch ein Stück weit zugedrückt hat", erzählte die 53-Jährige.