Totales Desaster bei "Mein Lokal, dein Lokal"? "Kann man gar nicht essen"

Die Gastronomen-Runde aus Kassel und Umgebung hatte über die Alpha Kantine, in der Koch Martin Born (2.v.r.) den Kochlöffel schwingt, nur wenig Gutes zu sagen. © kabel eins

Dennoch klang das, was Dreifach-Vater und Chefkoch Martin zur Einleitung über seinen Arbeitsplatz berichtete, durchaus spannend. "Wir setzen alle unsere Soßen und Brühen selbst an" - keinesfalls Alltag in der Großgastronomie.

Und auch TV-Koch Mike Süsser (52) zeigte sich bei seinem Besuch zunächst durchaus positiv angetan, hatte zudem aber auch kritische Fragen im Gepäck: "Kochst du auch à la carte?"

Zwar preschte der Alpha-Kantinen-Chefkoch mutig drauf los und beteuerte, für seine Mitbewerber frische Speisen zuzubereiten. Dennoch schob er nach: "Es ist nicht unser Kerngeschäft."

Kein Wunder, dass Süsser es sich nicht nehmen ließ, die Frage nach dem eigentlichen Teilnahmegrund zu stellen. Hierauf konterte Martin selbstsicher mit dem erneuten Verweis auf die Frische der Zutaten und die zahlreichen, selbst gemachten Komponenten.

Mit seiner Rinderroulade, deren Zubereitung immer wieder vom Alltagsgeschäft gestört wurde, war der Juror durchaus nicht unzufrieden, wenn auch lediglich angesichts der gastronomischen Ausrichtung.

"Wirklich in Ordnung. Wenn ich hier in der öffentlichen Kantine anhalte und das esse, sag ich 'Ja'." In einem À-la-carte-Restaurant würde Süsser dann aber doch höhere Ansprüche stellen. Dumm nur, dass Martins Kontrahenten eben aus solchen kommen. Und das sollte der Alpha-Kantine an der ein oder anderen Stelle durchaus zum Verhängnis werden.