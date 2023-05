Taxifahrerin verschwindet auf Tour durch Berlin, Sohn Ben sucht nach Mama

Der kleine Ben, hier mit seiner Oma Elena, vermisst seine verschwundene Mutter Merle. © ZDF/Oliver Feist

Die Taxifahrerin Merle Brackert (gespielt von Janina Stopper, 33) sitzt am Taxistellplatz im Tiergarten nahe der Siegessäule auf der Motorhaube ihres Wagens und wartet vergeblich auf Fahrgäste.

Überraschend kommt ihre Mutter Elena (Julia Biedermann, 56) mit Merles kleinem Sohn Ben (Florian Simon) vorbei. Zu dritt wollen sie in Omas Wohnung Pizza backen.

Ausgerechnet jetzt kommt aber Kundschaft und will chauffiert werden. In einer Stunde will sich die Familie wieder an dem Taxiplatz treffen. Doch dazu wird es nicht kommen.

Elena hört eine Sprachnachricht ihrer Tochter ab, die in zehn Minuten am Treffpunkt sein will. Doch die Memo bricht mit den Worten "oh Gott" abrupt ab. Was ist ihr zugestoßen?

Ihre Mutter meldet Merle als vermisst. Und sagt über ihren Ex-Schwiegersohn Cedrik Menge (Louis Held, 27), mit dem sich ihre Tochter noch das Taxi teilt: "Er rastet ziemlich leicht aus. Vor ein paar Tagen erst, ich hab richtig Angst gekriegt."