"Morden im Norden": Chef während Videokonferenz erschossen

Lübeck - Das TV-Ermittlerteam aus Lübeck muss in der neuen Folge der Vorabend- Krimiserie " Morden im Norden " den Mord an einem Start-up-Gründer aufklären.

Handelt es sich also um einen Raubüberfall mit tödlichem Ausgang?

In den Vernehmungen stellt sich heraus, dass ein angeblich wertvolles Gemälde aus der Wohnung des Ermordeten gestohlen wurde.

Die Mitarbeiter mussten den Mord an ihren Rechnern mitansehen. Doch nicht alle begriffen das schreckliche Geschehen sofort.

Während einer Videokonferenz mit seinen Mitarbeitern wird Darian Forster (gespielt von Vinzenz Wagner, 32) vor laufender Kamera in seiner Wohnung erschossen. Der 34-Jährige ist Gründer des Finanz-Start-ups "Millenioom".

Den Ermittlern kommt der Verdacht, dass sie mit dem Diebstahl absichtlich auf die falsche Fährte vom Raubmord gelockt werden sollten. Also wird das unmittelbare Umfeld des Opfers ins Visier genommen. Dabei kommt heraus, dass es ein Kaufangebot für das Start-up gibt.

Doch Nina Weiss (Julia E. Lenska, 34) und Gregor Michalski (Jonas Minthe, 33) überprüfen den Künstler. Dabei finden sie heraus, dass seine Werke nicht mal ansatzweise so wertvoll sind, wie die "Millenioom"-Mitarbeiter dachten.

Wer hinter dem Tod des Firmengründers steckt, wird in der neuen Folge (132) von "Morden im Norden" mit dem Titel "Das schwarze Bild" aufgelöst. Das Erste zeigt sie am Montag, dem 20. Februar 2023, ab 18.50 Uhr. Danach ist sie in der ARD-Mediathek abrufbar.