Trauer bei den Zuschauern: Brambach-Rolle stirbt!

Ein letztes Mal ist Arne Brauner am 27. Januar 2025 in "Unter anderen Umständen" zu sehen.

21 Filme lang mimte der gebürtige Dresdner seit 2006 den Kriminalhauptkommissar Arne Brauner. Als er im Januar 2024 in der Folge "Dominiks Geheimnis" kommentarlos fehlte und auch in "Nordwind" nicht wieder auftauchte, wurde über einen Ausstieg spekuliert. Zu Recht.

"Nach 21 Filmen hat er die Reihe auf eigenen Wunsch verlassen, um sich neuen Projekten und Herausforderungen zu widmen", teilte eine ZDF-Sprecherin mit. In einem späteren Interview sagte der 57-Jährige, dass wegen des Ausstiegs von Regisseurin Judith Kennel (66) auch seine Reise beendet sei.

Weil seine Figur aber bislang nicht den Serientod starb, war die Hoffnung seiner Fans auf eine Rückkehr in die ein bis zweimal im Jahr gesendete ZDF-Reihe, die zuletzt zwischen 5,4 und 7,5 Millionen Zuschauer sowie einen sensationellen Marktanteil von um die 25 Prozent verbuchte, groß.

Jetzt steht aber fest: Ein längeres Brambach-Comeback ist vom Tisch, denn Arne Brauner stirbt. Am 27. Januar 2025 werden die Zuschauer die genauen Umstände seines Todes in der Folge "Die einzige Zeugin" erfahren. Und ihn ein letztes Mal in seiner Rolle sehen - lebendig und tot.