Wie geht's weiter mit "Mord mit Aussicht"?

Was aus der Ur-Serie blieb? Die nichtssagende, bucklige Greisin, die ihren Rollator ab und an über die Dorfstraße schiebt, die Eule, die das Hengascher Geschehen beobachtete und die Background-Musik. Auch das dörfliche Polizeirevier samt (M)Uschi (Petra Kleinert, 55).

Die "Alten" wurden abgelöst: Dietmar Schäffer (Bjarne Mädel) und Bärbel Schmied (Meike Droste) lösten bis 2014 mit Frau Haas (Caroline Peters) die komplexen Fälle. © ARD/WDR

Zwar stimmten die Quoten, aber irgendwie blieb ein bitterböser Mords-Beigeschmack.

Am heutigen Montag gab das Erste bekannt: Es geht weiter. "Drehstart für 'Mord mit Aussicht'. Regionalität mit Witz: 13 neue Folgen der ARD-Kultserie mit Katharina Wackernagel, Sebastian Schwarz (38) und Eva Bühnen (26) in den Hauptrollen" sollen entstehen.

Somit landet Staffel 5 bald auf den Bildschirmen der Fans. Einige sind drangeblieben, im Schnitt sechs Millionen, so der Sender stolz.

Volle Kraft voraus in Sachen Mordermittlung also. Es finden sich jede Menge Tote an – in der Badewanne, im Heuballen, unter Maibäumen und sogar in Maries eigenem Traum!

"In 13 neuen Folgen warten im 'Universum Hengasch' viele Abenteuer auf Marie und am Ende die Frage: Gibt ihr das eigentlich lästige Landleben nicht viel mehr als die ferne Metropole?", schreibt das Erste über die neuen Folgen. Na ja, seien wir gespannt.